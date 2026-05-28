திருப்பத்தூர்

ரங்காபுரம் விநாயகா் மற்றும் பாட்டை சாாரதி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம்

Updated On :29 மே 2026, 1:35 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆம்பூா், மே 28: ஆம்பூா் அருகே வெங்கடசமுத்திரம் ஊராட்சி ரங்காபுரம் கிராமத்தில் அருள்மிகு விநாயகா் மற்றும் பாட்டைசாரதி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேக விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

கும்பாபிஷேக விழா விக்னேஸ்வர பூஜை, கோ பூஜை, கணபதி ஹோமத்துடன் புதன்கிழமை தொடங்கியது. தொடா்ந்து லட்சுமி ஹோமம், நவக்கிரஹ ஹோமம், வாஸ்து சாந்தி, பிரவேச பலி, கும்ப அலங்காரம், யாக சாலை பிரவேசம், முதல்கால யாகசாலை பூஜை, அஷ்டபந்தனம் சாற்றுதல் ஆகிய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது.

மறுநாள் (மே 28, வியாழக்கிழமை) 2-ஆம் கால யாகசாலை பூஜை, கலச பூஜை, மூல மந்திர ஹோமம், காயத்ரி மந்திர ஹோமம், திரவிய ஹோமம் ஆகிய நிகழ்ச்சிகள் முடிந்து கோயில் விநாயகா் மற்றும் பாட்டை சாரதி அம்மனுக்கு கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது.

ஏ. தியாகராஜ சிவாச்சாரியா் கும்பாபிஷேகத்தை நடத்தினாா். ஆம்பூா் எம்எல்ஏ அ.செ. வில்வநாதன், ஊா் முக்கிய பிரமுகா்கள், திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனா்.

கோயில் கும்பாபிஷேக விழாக்குழுவினா், கோயில் நிா்வாகிகள், ஊா் பொதுமக்கள், இளைஞா்கள் கும்பாபிஷேக விழா ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனா்.

