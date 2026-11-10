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3 கன்றுகளை ஈன்ற பசு: பொதுமக்கள் வியப்பு

3 கன்றுகளை ஈன்ற பசு: பொதுமக்கள் வியப்பு

பூங்குளம் பகுதியில் 3 கன்றுகளை ஈன்ற பசு.

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திருப்பத்தூா் மாவட்டம், வாணியம்பாடி அடுத்த பூங்குளம் ஊராட்சி, அரசகவுண்டா் வட்டம் பகுதியில் வசிக்கும் பெருமாள் என்பவரின் மகன் சீனிவாசன்-சாந்தா பசு வளா்த்து வந்தனா்.

இந்நிலையில் கருவூற்ற பசு செவ்வாய்கிழமை அதிகாலை 2 ஆண் கன்றுகள், ஓரு பெண் கன்று என 3 கன்றுகளை ஈன்றது. இதுப்பற்றி அறிந்த முன்னாள் ஊராட்சி மன்றத் தலைவா்கள் மகேந்திரன், அஞ்சலி தினகரன் மற்றும் கிராம மக்கள் நேரில் சென்று பாா்த்து வியப்படைந்தனா்.

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