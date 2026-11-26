ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்துகளை மருத்துவா் பரிந்துரையின்றி வழங்கக் கூடாது: மருந்தக உரிமையாளா்களுக்கு திருப்பத்தூா் ஆட்சியா் அறிவுறுத்தல்
திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தை போதைப்பொருள் இல்லாத மாவட்டமாக மாற்றவும், ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்துகளை முறையாகப் பயன்படுத்துவது குறித்த விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தவும் மருந்தக உரிமையாளா்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியா் வே.நல்லசிவன் அறிவுறுத்தினாா்.
மாவட்ட ஆட்சியா் வே.நல்லசிவன் தலைமையில் நடைபெற்ற போதைப் பொருளுக்கு எதிரான உறுதிமொழியேற்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றோா்.
திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தை போதைப்பொருள் இல்லாத மாவட்டமாக மாற்றவும், ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்துகளை முறையாகப் பயன்படுத்துவது குறித்த விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தவும் மருந்தக உரிமையாளா்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியா் வே.நல்லசிவன் அறிவுறுத்தினாா்.
திருப்பத்தூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக கூட்டரங்கில், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீா்வைத் துறை சாா்பில், போதைப்பொருள் பயன்பாட்டைத் தடுப்பது, மனநல மருத்துவ மருந்துகளை மருத்துவ ஆலோசனையின்படி பாதுகாப்பாகப் பயன்படுத்துவது மற்றும் ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்துகளுக்கு எதிரான நுண்ணுயிா்களின் எதிா்ப்புத் திறன் குறித்து மருந்து ஆய்வாளா்கள், மருந்தக உரிமையாளா்களுடனான விழிப்புணா்வுக் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் வே.நல்லசிவன் தலைமை வகித்தாா்.
முன்னதாக, போதைப்பொருள் பயன்பாட்டைத் தடுக்கும் வகையில், மாவட்ட ஆட்சியா் தலைமையில் அரசுத் துறை அலுவலா்கள் போதைப்பொருளுக்கு எதிரான உறுதிமொழியை ஏற்றுக் கொண்டனா்.
கூட்டத்தில், மாவட்ட ஆட்சியா் பேசியதாவது: ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்துகளை மருத்துவா் அறிவுறுத்திய காலத்துக்கு முன்பாகவே நிறுத்துவது அல்லது முறையாகப் பயன்படுத்தாமல் இருப்பது, நுண்ணுயிா்கள் மருந்துகளுக்கு எதிா்ப்புத் திறனைப் பெறுவதற்கு வழிவகுக்கும். இதனால், அதே மருந்துகளைப் பயன்படுத்தும்போது நோயை குணப்படுத்துவதில் சிக்கல் ஏற்படலாம். சில நேரங்களில் அதிக வீரியமுள்ள மருந்துகளைப் பயன்படுத்த வேண்டிய நிலையும் உருவாகும்.
எனவே, மருத்துவரின் பரிந்துரைச் சீட்டு இல்லாமல் ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்துகளைப் பொதுமக்களுக்கு வழங்கக் கூடாது. மருத்துவா் பரிந்துரைத்த மருந்துகளை, அவா் அறிவுறுத்திய அளவு மற்றும் காலத்துக்கு முறையாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டியதன் அவசியத்தை மருந்தக உரிமையாளா்கள் பொதுமக்களுக்கு எடுத்துரைக்க வேண்டும்.
காய்ச்சலைக் குறைக்கும் மருந்துகள் உள்ளிட்ட மருந்துகளைப் பயன்படுத்துவது தொடா்பாகவும் மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பின்பற்ற வேண்டும். குறிப்பாக, ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்துகளைத் தாங்களாகவே நிறுத்துவதோ, மருந்துகளின் அளவைக் குறைப்பதோ கூடாது. நுண்ணுயிா் எதிா்ப்புத் திறன் அதிகரித்தால், பல்வேறு நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துவதில் சிரமம் ஏற்படும். எனவே, ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்துகளை முறையாகப் பயன்படுத்துவது தனிநபா் நலனை மட்டுமின்றி, ஒட்டுமொத்த சமூகத்தின் நலனையும் பாதுகாக்கும் முக்கியப் பொறுப்பாகும்.
போதைப்பொருள் பயன்பாட்டைத் தடுப்பது மற்றும் நுண்ணுயிா் எதிா்ப்புத் திறன் குறித்த விழிப்புணா்வை மக்களிடம் கொண்டு சோ்ப்பதில் மருந்தக உரிமையாளா்களுக்கு முக்கியப் பங்கு உள்ளது. மருந்துகளை உரிய வழிகாட்டுதலுடன் வழங்குவதுடன், அரசின் விதிமுறைகளையும் முறையாகப் பின்பற்ற வேண்டும்.
திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தை போதைப்பொருள் இல்லாத மாவட்டமாக மாற்றுவதற்கு மருந்தக உரிமையாளா்கள் அனைவரும் முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்றாா்.
நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் இரா.பாலசுப்பிரமணியன், உதவி ஆணையா் (கலால்) வேடியப்பன், உதவி மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு இயக்குநா் தீபா ஜோசப், மருந்து ஆய்வாளா்கள், மருந்தக உரிமையாளா்கள், மருந்தாளுநா்கள் மற்றும் தொடா்புடைய துறை அலுவலா்கள் கலந்துகொண்டனா்.
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