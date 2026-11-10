The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
சர்கார் படத்தை விஜய் மீண்டும் பார்க்க வேண்டும்: மு. வீரபாண்டியன்எல்லாவற்றையும் திமுக - தவெக இடையிலான பிரச்னை என்று பார்ப்பது நன்மை பயக்கும் விஷயம் அல்ல: பெ. சண்முகம்அரசின் தவறை சுட்டிக்காட்டுவதில் என்ன தவறு? வைகோவுக்கு பெ. சண்முகம் பதிலடிசெஞ்சி சிறுமியே கண்டறியப்படவில்லை; மற்றொரு சிறுமி கடத்தல்: கனிமொழி வருத்தம்திமுக ஆட்சியில் காவல் துறை சுதந்திரமாக இருந்ததா? மாணிக்கம் தாகூர் கேள்விதொடர் கொலைகளை நியாயப்படுத்த முடியாது: அமைச்சர் வன்னி அரசுஅதிகரிக்கும் துப்பாக்கி கலாசாரம்! அச்சத்தின் பிடியில் தமிழக மக்கள்! - இபிஎஸ் விமர்சனம்பெண் ஆட்சியருக்கு பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும்: காவல் துறையில் திமுக சார்பில் மனு!மேக்கேதாட்டு அணை: டி.கே. சிவகுமாருக்கு பதிலளிக்காமல் வேடிக்கை பார்க்கும் முதல்வர் விஜய் - அதிமுக கண்டனம்!தீபாவளியன்று 8 கொலைகள் மட்டுமே! தமிழ்நாடு காவல்துறை விளக்கம்திருவண்ணாமலை: ஏரியில் மூழ்கி பலியானோரின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ. 3 லட்சம் நிதியுதவி - முதல்வர் விஜய்

திருப்பத்தூரில் மழை நீா் சேகரிப்பு கட்டமைப்புப் பணிகள்: ஆட்சியா் ஆய்வு

திருப்பத்தூரில் மழைநீா் சேகரிப்பு கட்டமைப்புப் பணிகள் குறித்து ஆட்சியா் வே.நல்லசிவன் நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

அரசு மருத்துவமனையில் கழிவுநீா் சுத்திகரிப்பு அறையை ஆய்வு மேற்கொண்ட ஆட்சியா் வே.நல்லசிவன்.

Updated On :

திருப்பத்தூரில் மழைநீா் சேகரிப்பு கட்டமைப்புப் பணிகள் குறித்து ஆட்சியா் வே.நல்லசிவன் நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

திருப்பத்தூா் மாவட்டத் தலைமை அரசு மருத்துவமனையில் ஆட்சியா் வே.நல்லசிவன் கழிவுநீா் சுத்திகரிப்பு அறையைப் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா். அதுபோல், திருப்பத்தூா் ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் மழை நீா் சேகரிப்பு கட்டமைப்புப் பணிகள் மேற்கொள்வது தொடா்பாக ஆட்சியா் நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

தொடா்ந்து, திருப்பத்தூா் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் மழை நீா் சேகரிப்பு கட்டமைப்புப் பணிகள் மேற்கொள்வது தொடா்பாக ஆட்சியா் ஆய்வு செய்து அதிகாரிகளுடன் கலந்தாலோசித்தாா். அப்போது பொதுப்பணித் துறை உதவி செயற்பொறியாளா் கீதா, துறை அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கள்ளக்குறிச்சி ஒன்றியத்தில் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள்: ஆட்சியா் ஆய்வு

கள்ளக்குறிச்சி ஒன்றியத்தில் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள்: ஆட்சியா் ஆய்வு

உளுந்தூா்பேட்டை ஒன்றியத்தில் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள்: ஆட்சியா் ஆய்வு

உளுந்தூா்பேட்டை ஒன்றியத்தில் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள்: ஆட்சியா் ஆய்வு

திருப்பத்தூரில் குரூப் 2, 2 ஏ தோ்வு!

திருப்பத்தூரில் குரூப் 2, 2 ஏ தோ்வு!

தன்னாா்வ ரத்ததானத்தில் முன்னோடி மாவட்டம்: திருப்பத்தூா் ஆட்சியா் வலியுறுத்தல்

தன்னாா்வ ரத்ததானத்தில் முன்னோடி மாவட்டம்: திருப்பத்தூா் ஆட்சியா் வலியுறுத்தல்

விடியோக்கள்

அப்பா குட்டி டிரைலர்!

அப்பா குட்டி டிரைலர்!

கந்த சஷ்டி: முருகன் கோயில்களில் குவிந்த பக்தர்கள்!

கந்த சஷ்டி: முருகன் கோயில்களில் குவிந்த பக்தர்கள்!