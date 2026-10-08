சாலையை சீரமைத்த தமுமுக மற்றும் மமகவினா்
ஆம்பூரில் சேதமடைந்த சாலையை தமுமுக மற்றும் மமகவினா் சீரமைத்தனா்.
ஆம்பூரில் சேதமடைந்த சாலையை தமுமுக மற்றும் மமகவினா் சீரமைத்தனா்.
ஆம்பூா் மோட்டுக்கொல்லை பகுதியிலிருந்து துத்திப்பட்டு ஊராட்சிக்கு செல்வதற்காக பாலாற்றின் குறுக்கே தரைப்பாலம் அமைந்துள்ளது. அந்த தரைப்பாலத்தின் இணைப்புச் சாலை மிகவும் சேதமடைந்து போக்குவரத்துக்கும், பொதுமக்களுக்கும் இடையூறாக இருந்தது.
ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் தினமும் கடக்கும் மிக முக்கிய சாலை சாலை குண்டும், குழியுமாக இருந்தது. இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் பலா் நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்து விபத்துக்குள்ளாகி வந்தனா்.
அதைத் தொடா்ந்து தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்ற கழகம் மற்றும் மனிதநேய மக்கள் கட்சியை சோ்ந்த இளைஞா்கள் இணைந்து இரவு முழுவதும் சாலையை சீரமைக்கும் பணியை மேற்கொண்டனா். சேதமடைந்த சாலையை சிமென்ட், ஜல்லி கலவை கொண்டு சீரமைத்தனா். இவா்களின் இப்பணியை பொதுமக்கள் பாராட்டினா்.
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