தவெகவில் இணைந்த மாற்றுக் கட்சியினர்
வாணியம்பாடியில் மாற்றுக் கட்சிகளில் இருந்து விலகிய 100 போ் த.வெ.க.வில் இணைந்தனா்.
தவெக மாவட்ட செயலாளா் நவீன்குமாா் முன்னிலையில் இணைந்த மாற்றுக் கட்சியினா்.
வாணியம்பாடியில் மாற்றுக் கட்சிகளில் இருந்து விலகிய 100 போ் த.வெ.க.வில் இணைந்தனா்.
திருப்பத்தூா் மாவட்டம், வாணியம்பாடி புதூா் பைபாஸ் சாலையில் உள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மாவட்டச் செயலாளா் அலுவலகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மாற்றுக் கட்சிகளைச் சோ்ந்த எம்.திருமூா்த்தி, டி.சந்தோஷ், ஹரி, சதீஷ், குபேந்திரன், தினேஷ் உள்பட 100 போ் மாவட்டச் செயலாளா் நவீன் குமாா் மற்றும் ஆலங்காயம் வடக்கு ஒன்றியச் செயலாளா் எழிலரசன் ஆகியோா் முன்னிலையில் இணந்தனா்.
கட்சியில் இணைந்தவா்களுக்கு மாவட்டச் செயலாளா் நவீன்குமாா் கட்சித் துண்டுகளை அணிவித்து வரவேற்றாா். முன்னதாக மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் இடை தோ்தல் வெற்றியை கொண்டாடும் வகையில் அனைவருக்கு இனிப்பு வழங்கப்பட்டது. நிகழ்ச்சியில் கட்சி நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.
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