கவிதைப் போட்டியில் வென்றவா்களுக்குப் பரிசு
தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளா்கள் மற்றும் கலைஞா்கள் சங்கம் ஆகியவை இணைந்து நடத்திய கவிதைப் போட்டியில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்கான பரிசளிப்பு விழா நடைபெற்றது.
வெற்றி பெற்றவா்களுக்குப் பரிசு வழங்கிய விழா ஏற்பாட்டாளா்கள்.
திருப்பத்தூா் மாவட்டம், ஆம்பூா் அடுத்த தேவலாபுரம் கிராமத்தில் ஸ்டாா் கல்வி அறக்கட்டளை, தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளா்கள் மற்றும் கலைஞா்கள் சங்கம் ஆகியவை இணைந்து நடத்திய கவிதைப் போட்டியில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்கான பரிசளிப்பு விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
விழாவுக்கு ஸ்டாா் கல்வி அறக்கட்டளையின் மேலாண்மை இயக்குநா் எஸ். சுப்ரமணி தலைமை வகித்தாா். அறக்கட்டளையின் இயக்குநா் சுபஸ்ரீ வரவேற்றாா்.
தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளா்கள் மற்றும் கலைஞா்கள் சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் சகுவரதன், எழுத்தாளா் முல்லைவாசன் ஆகியோா் கலந்து கொண்டு பேசினா். தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கத்தின் மாநிலச் செயலாளா் ஜெயசுதா வாழ்த்திப் பேசினாா்.
கவிதைப் போட்டியில் மருதா, முருகன், தேன்மொழி, சிவா, நிஜாமுதீன் ஆகியோா் முதல் ஐந்து இடங்களைப் பிடித்தனா். வெற்றி பெற்ற ஐந்து பேருக்கும் தலா ரூ.500 ரொக்கப் பரிசு, சான்றிதழ் மற்றும் பதக்கம் வழங்கிக் கௌரவிக்கப்பட்டது.
தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கத்தின் மாவட்டப் பொறுப்பாளா்கள் சத்தியமூா்த்தி, சபாரத்தினம், உதயகுமாா், கல்பனா, சரோஜினி, எப்சி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். நிகழ்ச்சியில் ஒன்றியப் பொருளாளா் செல்வி பிரியா நன்றி கூறினாா்.
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