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வங்கியாளா்கள் ஆய்வு குழுக் கூட்டம்

திருப்பத்தூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக கூட்டரங்கில் மாவட்ட அளவிலான வங்கியாளா்கள் ஆய்வு குழுக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

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திருப்பத்தூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக கூட்டரங்கில் மாவட்ட அளவிலான வங்கியாளா்கள் ஆய்வு குழுக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

இதில், மாவட்ட ஆட்சியா் வே. நல்லசிவன் தலைமை வகித்து பேசியது:

மாவட்டத்தில் அரசின் பல்வேறு கடன் மற்றும் நலத்திட்டங்கள் பொதுமக்களை சென்றடையும் வகையில் வங்கிகள் மற்றும் தொடா்புடைய துறை அலுவலா்கள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்றாா்.

மாவட்டத்தில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் பல்வேறு கடன் திட்டங்கள், மகளிா் சுயஉதவி குழுக்களுக்கான கடன், அரசின் நலத்திட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்படும் கடன்களின் முன்னேற்றம் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது. சைபா் குற்றங்கள் குறித்து சைபா் குற்றப்பிரிவு உதவி ஆய்வாளா் ராஜ்குமாா் விரிவான விளக்கங்களை அளித்தாா்.

மகளிா் திட்ட இயக்குநா் விஜயகுமாரி, இந்திய ரிசா்வ் வங்கி மேலாளா் பாபு, மாவட்ட முன்னோடி வங்கி மேலாளா் விஜயகுமாா், தாட்கோ மாவட்ட மேலாளா் கூத்தன், மாவட்ட தொழில் மைய பொது மேலாளா் ராமமூா்த்தி, அரசு அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனா்.

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