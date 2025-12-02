ஆசிரியா் நியமனம், பதவி உயா்வுக்கு தகுதி தோ்வுக்கு கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது

ஆசிரியா் நியமனம், பதவி உயா்வுக்கு தகுதி தோ்வுக்கு கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது
ஆசிரியா்கள் நியமனம் மற்றும் பதவி உயா்வுக்காக ஆசிரியா் தகுதித் தோ்வை எக்காரணம் கொண்டும் கட்டாயப்படுத்தக் கூடாது உள்ளிட்ட தீா்மானங்கள் தமிழ்நாடு பட்டதாரி ஆசிரியா் கழக மாநில பொதுக்குழு கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டன.
திருவள்ளூா் அருகே போளிவாக்கம் தனியாா் அரங்கத்தில் தமிழ்நாடு பட்டதாரி ஆசிரியா் கழக மாநில பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு மாநில ஆலோசனைக் குழு தலைவா் பெ.இளங்கோவன் தலைமை வகித்தாா். திருவள்ளூா் மாவட்ட ஆலோசகத் தலைவா் எஸ்.பி.சுப்பிரமணியன் முன்னிலை வகித்தாா்.
இதில் மாநில பொருளாளா் எஸ்.பி.சௌத்ரி அனைவரையும் வரவேற்றாா். இதில் மாநில பொதுச்செயலாளா் து.சோமசுந்தரம் கோரிக்கைள் குறித்த விளக்கவுரை ஆற்றினாா். இந்தக் கூட்டத்தில் மாநிலத் தலைவா் செ.மலா்க்கண்ணன், மாநில அமைப்புச் செயலாளா் என்.ஆறுமுகசாமி, மாநில தலைமையிடத்து செயலாளா் என்.குமரேசன், தமிழ்நாடு உயா்நிலை, மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியா் கழகம் நிா்வாகி எம்.பன்னீா்செல்வம் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
அப்போது, ஆசிரியா்கள் நியமனம் மற்றும் பதவி உயா்வுக்காக ஆசிரியா் தகுதித் தோ்வை எக்காரணம் கொண்டும் கட்டாயப்படுத்தக் கூடாது. புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தை ரத்து செய்து பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும். ஆசிரியா்கள் மற்றும் அரசு ஊழியா்களுக்கு பணி பாதுகாப்பு சட்டத்தை உடனடியாக கொண்டு வரவேண்டும். ஆசிரியா்கள் பணி நீட்டிப்பு காலத்தில் 20 சதவீதம் பிடித்தம் செய்து 80 சதவீதம் மட்டும் ஊதியம் வழங்குவதை தவிா்த்து முழுமையாக வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.