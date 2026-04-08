Dinamani
ராகுல், மில்லர் அதிரடி வீண்! ஒரு ரன் வித்தியாசத்தில் குஜராத் வெற்றி! இஸ்ரேல் தாக்குதல்களில் உருக்குலைந்த பெய்ரூட்.. பலி 250-ஐ கடந்தது!திமுக தோல்வி குறித்து புள்ளி விவரங்களுடன் விவாதிக்கத் தயார்: இபிஎஸ்ஈரானுக்கு வரி குறைப்பது குறித்து பேச்சுவார்த்தை : டிரம்ப்அதிமுக ஆட்சியில் கொளத்தூர் சிறப்பான தொகுதியாக மாறும்:எடப்பாடி பழனிசாமிஅமெரிக்கா - ஈரான் போர்நிறுத்தம்: ரஷியா வரவேற்பு!நேபாளத்தில் மற்றொரு முன்னாள் பிரதமருக்கு எதிராக பிடி ஆணை!தேர்தல் ஆணையமும் காவிமயமாகி விட்டது! தலைமைச் செயலர் மாற்றத்துக்கு முதல்வர் கண்டனம்!ஈரானைவிட்டு உடனடியாக வெளியேறுங்கள்! இந்தியர்களுக்கு தூதரகம் முக்கிய அறிவுறுத்தல்!அமெரிக்கா - ஈரான் போர்நிறுத்தம்: இந்தியா வரவேற்பு!ரூ.80,000 கோடியில் பச்சபத்ரா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை! ஏப்.21-ல் திறந்துவைக்கிறார் பிரதமர் மோடி!இபிஎஸ்ஸின் தனிச் செயலராக இருந்தவர் புதிய தலைமைச் செயலர்!
/
திருவள்ளூர்

தமிழகத்தில் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரிப்பு: அன்புமணி ராமதாஸ்

News image

ஆா்.கே.பேட்டையில்  அதிமுக  வேட்பாளா்  கோ.அரியை  ஆதரித்து  பேசிய  பாமக தலைவா் அன்புமணி ராமதாஸ். ~

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 6:45 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழகத்தில் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரித்து விட்டது என பாமக தலைவா் அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளாா்.

திருத்தணி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் கோ.அரியை ஆதரித்து பாட்டாளி மக்கள் கட்சித் தலைவா் அன்புமணி ராமதாஸ் புதன்கிழமை இரவு ஆா்.கே.பேட்டை பஜாரில் பேசியதாவது:

தமிழகத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி முதல்வராக வர வேண்டும் அப்பொழுதுதான் பெண்கள், குழந்தைகள் பாதுகாப்பாக இருக்க முடியும்.

இந்தியாவிலேயே கஞ்சா, போதை பொருள்கள் அதிகம் விற்கின்ற மாநிலமாக தமிழ்நாடு திகழ்கிறது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு பள்ளிகளில் படிக்கின்ற ஏழை மாணவா்களுக்கு 7.5 விழுக்காடு இட ஒதுக்கீட்டை கொண்டு வந்தவா் எடப்பாடி பழனிசாமி.

கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 3,280 விவசாயிகள் தற்கொலை செய்திருக்கிறாா்கள். தமிழ்நாட்டில் ஒரு நாளைக்கு 5 கொலைகள் நடக்கின்றன. கடந்த 5 ஆண்டு ஆட்சி காலத்தில் 8,700 கொலைகள் நடந்திருக்கின்றன.

62 ஆயிரம் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் நடந்திருக்கின்றன. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 27 ஆயிரம் குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்கள் நடந்திருக்கின்றன.

இங்கு நெசவாளா்கள் அதிகம் போ் வசிக்கின்றனா். விவசாயத் தொழிலுக்கு நிகரானது நெசவு. நெசவாளா்களும் சரி விவசாயிகளும் சரி இருவரும் உழைக்கின்ற வா்க்கம். எடப்பாடி பழனிசாமி அடிப்படையில் ஒரு விவசாயி, அவருக்கு விவசாயம் பற்றி தெரியும். நெசவாளா்களுக்கு தனியாக ஒரு பட்ஜெட்டை போட வேண்டும் என்பது பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் கோரிக்கை. இதை நாங்கள் நிறைவேற்றுவோம் என்றாா்.

Story image

மது, போதைப் பொருள்கள் ஒழிப்பு குறித்து திமுக மௌனம்: அன்புமணி ராமதாஸ்

திமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை: அன்புமணி ராமதாஸ்

தமிழகத்தில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரிப்பு: அன்புமணி ராமதாஸ் குற்றச்சாட்டு

எரிவாயு உருளைக்கு ரூ.100 மானியம் வழங்காதது ஏன்?அன்புமணி கேள்வி

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
4 மணி நேரங்கள் முன்பு
5 மணி நேரங்கள் முன்பு
5 மணி நேரங்கள் முன்பு