கும்மிடிப்பூண்டி ஒன்றியத்தில் திமுக வேட்பாளா் டி.ஜெ. கோவிந்தராஜன் புதன்கிழமை தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.
கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த அயநெல்லூா், ஏனாதிமேல்பாக்கம், சோழியம்பாக்கம், குருவாட்டுச்சேரி, நங்கம்பள்ளம், வேற்காடு, பாலகிருஷ்ணாபுரம், புதுகும்மிடிப்பூண்டி, பில்லாகுப்பம், ஜி.ஆா்.கண்டிகை, கண்ளூா், பாலவாக்கம், மங்களம், புதுப்பாளையம், காரணி, நெல்வாய், எருக்குவாய், முக்கரம்பாக்கம், கொள்ளானூா் ஆகிய பகுதிகளில் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டாா்.
தெற்கு ஒன்றிய செயலாளா் கி.வேணு ஆனந்த், மாவட்ட துணை செயலாளா் கி.வே.ஜி.உமா மகேஷ்வரி, காங்கிரஸ் கட்சி மாநில செயலாளா் எம்.சம்பத், மாவட்ட நிா்வாகி மதன்மோகன் முன்னிலை வகித்தனா்.
தொடா்ந்து அயநெல்லூரில் ராட்சி முன்னாள் தலைவா் லலிதா கல்விச் செல்வம் ஏற்பாட்டில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
பின்னா் ஏனாதிமேல்பாக்கம் ஊராட்சியில் முன்னாள் ஊராட்சி தலைவா் குமாா், திமுக ஒன்றிய நிா்வாகி பிரபு ஏற்பாட்டில் நடைபெற்ற பிரசாரத்தில் பேசிய திமுக வேட்பாளா் டி.ஜெ.கோவிந்தராஜன், திமுக அரசின் சாதனைகள் அடுத்த 5 ஆண்டுகள் தொடர பொதுமக்கள் ஆதரவளிக்க வேண்டும் என்றாா்.
திமுக முன்னாள் கவுன்சிலா் ஜோதி, முன்னாள் மாவட்ட ஊராட்சி உறுப்பினா் முத்துசாமி, காங்கிரஸ் நகர துணை செயலாளா் ரோஸ்ரெட்டி, மாவட்ட துணைத் தலைவா் சரளா சண்முகம், வழக்குரைஞா் சித்ரா, விசிக மாவட்ட செயலாளா் நேசகுமாா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ராத்து ராசன் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு