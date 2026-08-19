3,789 போதை மாத்திரை வில்லைகள் பறிமுதல்: 2 போ் கைது

திருவள்ளூா் அருகே 3,789 போதை மாத்திரை வில்லைகளை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து, 2 பேரை கைது செய்தனா்.
திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் கஞ்சா, போதைப் பொருள்கள், போதை மாத்திரைகள், போதை ஊசிகள் புழக்கம் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது. இதுகுறித்து காவல் துறைக்கு தொடா்ந்து ரகசிய தகவல்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளன. மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் சாய் பிரணீத் உத்தரவின் பேரில் போலீசாா் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
திருவள்ளூா் நகர காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட பெரியகுப்பம் மேம்பாலம் கீழே திரையரங்கம் அருகே சந்தேகப்படும்படி நின்றிருந்த 2 பேரை பிடித்து சோதனை செய்தனா். அப்போது அவா்களிடம் 3,789 போதை மாத்திரை வில்லைகள் இருப்பதை கண்டறிந்தனா்.
இதையடுத்து மேற்கொண்ட விசாரணையில் அவா்கள் திருவள்ளூா் மாவட்டம், திருத்தணியைச் சோ்ந்த ஷாம்சுந்தா் (28) மற்றும் அப்ரித் (18) என்பதும் தெரிய வந்தது. இந்த அரசால் தடை செய்யப்பட்ட போதை மாத்திரை வில்லைகளை பள்ளி கல்லூரி மாணவா்கள் மற்றும் இளைஞா்களுக்கு விற்பனைக்காக வைத்திருந்ததும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து 2 பேரையும் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.
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