தொழில் முனைவோா் 66 பேருக்கு ரூ. 4.60 கோடிக்கு கடனுதவி
திருவள்ளூா் மாவட்ட அளவிலான தொழில் முனைவோா்களுக்கான முகாமில் தொழில் முனைவோா்கள் 66 பேருக்கு ரூ. 4.60 கோடி மதிப்பிலான கடனுதவிக்கான ஆணைகளை ஆட்சியா் மு.பிரதாப் வழங்கினாா்.
திருவள்ளூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாக கூட்டரங்கத்தில் தமிழ்நாடு மகளிா் தொழில்முனைவோா் திட்டம் குறித்த விழிப்புணா்வு மற்றும் கடனுதவிக்கான முகாம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. ஆட்சியா் மு.பிரதாப் தலைமை வகித்தாா். இந்த முகாமில் மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து 204 பெண் தொழில்முனைவோா்கள் ஆா்வத்துடன் பங்கேற்றனா். அவா்களுக்கு புதிதாக தொழில் தொடங்குவதற்கான ஆலோசனைகள் வழங்கியதோடு, இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கவும் வசதி செய்து கொடுக்கப்பட்டது.
பின்னா் இதுகுறித்து அவா் பேசியதாவது: தமிழ்நாடு அரசு குறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை சாா்பில், மாவட்ட தொழில் மையம் மூலம் படித்த வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞா்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டம், முதல் தலைமுறை தொழில்முனைவோரை தொழில் முனைவோராக்கும் திட்டம், ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியினரை தொழில் முனைவோராக்கும் திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
மேலும், கடந்தாண்டு முதல் 25 வகையான கைவினைஞா்களை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு கைவினைஞா் திட்டமும், தமிழகத்தைச் சோ்ந்த மகளிா் மற்றும் திருநங்கைகள், தொழில் முனைவோராக்க தமிழ்நாடு மகளிா் தொழில் முனைவோா் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தையும் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டம் மூலம் பெண்கள் தொழில்முனைவோா்களாக உருவாக்க ரூ. 10 லட்சம் வரை திட்ட மதிப்பீடு உள்ள வியாபாரம், சேவை மற்றும் உற்பத்தி சாா்ந்த தொழில்களை 25 சதவீதம் மானியத்துடன் அதிகபட்சம் ரூ. 2 லட்சம் வரை பெற்று தொழில் தொடங்கலாம். இதுபோல் தொழில் தொடங்க ஆா்வமுள்ளவா்களிடம் விண்ணப்பம் பெற்று அன்றைய தினமே இணையத்தில் இலவசமாக பதிவு செய்து வங்கிகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டும் வருவதாக அவா் தெரிவித்தாா்.
அதைத்தொடா்ந்து, தொழில் முனைவோா்கள் 66 பேருக்கு ரூ. 4.78 கோடி மதிப்பிலான ஆணைகளையும் அவா் வழங்கினாா்.
இந்த முகாமில், மாவட்டத் தொழில் மைய மேலாளா் சேகா், பல்வேறு வங்கி கிளை மேலாளா்கள், தொழில்முனைவோா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.