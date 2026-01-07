திருவள்ளூர்
திருத்தணி முருகன் கோயிலில் அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் தரிசனம்
திருத்தணி முருகன் கோயிலில் பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தி தரிசனம் செய்தாா்.
திருத்தணி: திருத்தணி முருகன் கோயிலில் பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தி தரிசனம் செய்தாா்.
செவ்வாய்கிழமை அதிகாலை, 5.30 மணிக்கு, கோயிலுக்கு தரிசனம் செய்ய வந்த அவரை முருகன் கோயில் அறங்காவலா் குழு உறுப்பினா் வி. சுரேஷ்பாபு வரவேற்றாா்.
பின்னா் , கோயிலில் உள்ள கொடி மரம், ஆபத்சகாய விநாயகா், உற்சவா் சண்முகா், மூலவா் முருகப்பெருமான், வள்ளி, தெய்வாயனை மற்றும் உற்சவா் முருகா் ஆகிய சந்நிதிகளுக்கு சென்று அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் தரிசனம் செய்தாா். அதைத் தொடா்ந்து கோயில் நிா்வாகம் சாா்பில் அமைச்சருக்கு மலா் மாலை மற்றும் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.
அப்போது திருத்தணி எம்எல்ஏ ச.சந்திரன், முன்னாள் நகா்மன்ற உறுப்பினா் ஜி.எஸ். கணேசன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.