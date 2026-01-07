திருவள்ளூா்: மாநில அளவில் ‘உங்கள் கனவைச் சொல்லுங்க’ திட்டத்தை நாளை (ஜன. 9) பொன்னேரி அருகே பாடியநல்லூா் மைதானத்தில் நடைபெற உள்ள நிகழ்வில் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்று தொடங்கி வைக்கிறாா்.
அதுதொடா்பான முன்னேற்பாடு பணிகளை புதன்கிழமை ஆட்சியா் மு.பிரதாப் மற்றும் அமைச்சா் சா.மு.நாசா் ஆகியோா் பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.
‘உங்கள் கனவை சொல்லுங்க’ என்ற புதுமையான திட்டம் தொடங்கப்பட உள்ளது. ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ஒவ்வொரு கனவு உண்டு, தங்கள் மாநிலம், நாடு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கும். தமிழகத்தில் 1.91 கோடி குடும்பங்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் கனவு என்ன என்பதை அறிந்து கொள்ள அரசு விரும்புகிறது.
இதற்காக பயிற்சி பெற்ற 50,000 தன்னாா்வலா்கள் வீடுதோறும் சென்று 10 வகையான திட்டங்கள் அடங்கிய படிவத்தை விநியோகிக்க உள்ளனா். அவற்றில் எந்தெந்த திட்டங்களில் பயனடைந்தனா் மற்றும் அவா்களின் 3 கனவுகள் என்ன என்பது குறித்து கேட்டறிய உள்ளனா்.
திருவள்ளூா் மாவட்டம், பொன்னேரி அருகே பாடியநல்லூரியில் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு பின்புறம் உள்ள மைதானத்தில் வெள்ளிக்கிழமை (ஜன. 9) நடைபெற உள்ள நிகழ்வில் ‘உங்கள் கனவைச் சொல்லுங்க’ திட்டத்தை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைக்க உள்ளாா்.
இதற்கான முன்னேற்பாடு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்தப் பணிகளை ஆட்சியா் மு.பிரதாப் முன்னிலையில், சிறுபான்மையினா் நலம் மற்றும் வெளிநாடு வாழ் தமிழா் நலத் துறை அமைச்சா் சா.மு.நாசா், புதன்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.
அப்போது, அங்கு என்னென்ன பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது, தேவையான வசதிகள், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து விளக்கமாக அதிகாரிகளிடம் அமைச்சா் கேட்டறிந்து பல்வேறு ஆலோசனைகளையும் வழங்கினாா்.
ஆய்வின்போது, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் சுரேஷ், ஊரக வளா்ச்சி முகமைத் திட்ட இயக்குநா் வை.ஜெயக்குமாா், பொன்னேரி சாா் ஆட்சியா் குமாா், செங்குன்றம் காவல் துணை ஆணையா் பாலாஜி, நெடுஞ்சாலைத் துறை கோட்ட பொறியாளா் சிற்றரசு, பொதுப்பணித் துறை செயற்பொறியாளா் தேவன் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறை அதிகாரிகள் உடனிருந்தனா்.