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திருவள்ளூர்

குடிநீா் வழங்காததைக் கண்டித்து பெண்கள் சாலை மறியல்

தாழவேடு காலனி பகுதியில் கடந்த ஒரு மாதமாக குடிநீா் முறையாக வழங்கப்படாததைக் கண்டித்து, 75-க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் செவ்வாய்க்கிழமை திடீா் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால், சுமாா் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.

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தாழவேடு கிராமத்தில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட பெண்களிடம் பேச்சு நடத்திய காவல் ஆய்வாளா் சிவசுப்பிரமணியம்.

Updated On :8 ஜூலை 2026, 12:31 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தாழவேடு காலனி பகுதியில் கடந்த ஒரு மாதமாக குடிநீா் முறையாக வழங்கப்படாததைக் கண்டித்து, 75-க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் செவ்வாய்க்கிழமை திடீா் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால், சுமாா் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.

திருவாலங்காடு ஒன்றியத்துக்கு உள்பட்ட தாழவேடு காலனியில் 150-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினா் வசித்து வருகின்றனா். இந்தப் பகுதிக்கு ஊராட்சி நிா்வாகம் சாா்பில், தெருக் குழாய்கள் மூலம் குடிநீா் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் கடந்த ஒரு மாதமாக குடிநீா் சீராக விநியோகிக்கப்படாததால் பொதுமக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வந்தனா்.

குடிநீா் பிரச்னைக்கு தீா்வு கோரி, கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் இரு முறை அப்பகுதி மக்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனா். இருந்தபோதிலும், கடந்த 4 நாள்களாக முற்றிலும் குடிநீா் வழங்கப்படாததால் ஆத்திரமடைந்த 75-க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள், தாழவேடு காலனி பேருந்து நிறுத்தத்தில் திடீரென சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.

தகவல் அறிந்த திருத்தணி காவல் ஆய்வாளா் சிவசுப்பிரமணியம் தலைமையிலான போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்களுடன் பேச்சு நடத்தினா்.

மேலும், சம்பந்தப்பட்ட ஒன்றிய அதிகாரிகளின் கவனத்துக்கு பிரச்னையைக் கொண்டு சென்று உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உறுதியளித்ததைத் தொடா்ந்து, பெண்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டனா்.

இந்த சாலை மறியல் காரணமாக அந்தப் பகுதியில் சுமாா் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.

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