Dinamani
ஜூன் 21, 22-ல் வண்டலூர் பூங்காவில் அனுமதி இலவசம்சென்னை மீனவர்கள் ஆந்திரத்தில் சிறைப்பிடிப்புபேருந்துக்கு தனி வழி ஏற்படுத்தும் திட்டம்: முதல்வர் விஜய் அறிவுறுத்தல்முட்டை கொள்முதல் விலை ரூ. 6.45-ஆக உயர்வுவிசிகவை தவிர்த்துவிட்டு தமிழ்நாட்டு அரசியல் இயங்க முடியாது! திருமாவளவன்நான் முதல்வன் திட்டத்தின் பெயரை மாற்றிய தவெக அரசுக்கு திமுக மாணவரணி கண்டனம்!அன்னூர் அருகே சாக்கு மூட்டையில் பெண் சடலம்! முதல்வர் விஜய் எளிமையுடனும் வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் இருக்கிறார்: வைகோநீட் மறுதேர்வு: அடுத்த முடக்கம் வாட்ஸ்ஆப் செயலிக்கா? - ராகுல் காந்திபாஜக அரசை விமர்சிக்க தவெக அரசு தயாராக இல்லை: திமுககுஜராத்தைவிட தமிழ்நாடு அதிக வட்டி செலுத்துவது ஏன்? தங்கம் தென்னரசு விளக்கம்!
/
திருவள்ளூர்

பெண்கள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யக் கோரி மெழுகுவா்த்தி ஏந்தி போராட்டம்

பூந்தமல்லி அருகே வட மாநிலத்தைச் சோ்ந்தவா்கள் அதிகம் போ் தங்கியுள்ளதால், பெண்கள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் மெழுகுவா்த்தி ஏந்தி ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

News image

மெழுகுவா்த்தி ஏந்தி ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டோா்.

Updated On :18 ஜூன் 2026, 12:27 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பூந்தமல்லி அருகே வட மாநிலத்தைச் சோ்ந்தவா்கள் அதிகம் போ் தங்கியுள்ளதால், பெண்கள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் மெழுகுவா்த்தி ஏந்தி ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

பூந்தமல்லி ஒன்றியம், குத்தம்பாக்கம் ஊராட்சியில் இருளப்பாளையம், உட்கோட்டை வழியாக நேமம், படூா் போன்ற கிராமங்களுக்கு செல்லும் பிரதான நெடுஞ்சாலை உள்ளது. இந்த நெடுஞ்சாலையில் பள்ளி கல்லூரி, பல்வேறு தொழிற்சாலைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இப்பகுதியில் தெருவிளக்குகள் இல்லாததால் இரவு நேரத்தில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவிகள், பணிக்கு சென்று திரும்பும் மகளிா் உள்ளிட்ட கிராம மக்கள் வந்து செல்கின்றனா்.

அப்போது, மின்விளக்குகள் இல்லாததால் மகளிா் மற்றும் மாணவிகள் ஆகியோா் கடும் சிரமத்துக்குள்ளாகி வருகின்றனா். அதனால், அந்தப் பகுதியில் மின்விளக்குகள் அமைத்து தர வலியுறுத்தி மெழுகுவா்த்தி ஏந்தி கவன ஈா்ப்பு ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

வெள்ளவேடு போலீஸாா் விரைந்து வந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பொதுமக்களுடன் பேச்சு நடத்தினா். அப்போது, இருளப்பாளையம் மக்கள் பேருக்கு ஏற்றாா் போல் தங்களது கிராமம் இருளில் மூழ்கியுள்ளது.

எனவே இருளப்பாளையம் பகுதியில் பெண்கள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் உடனே மின்விளக்கு அமைக்க வலியுறுத்தினா். அதற்கு உடனே சாலையில் மின்விளக்குகள் அமைத்துத் தர நடவடிக்கையும், குறிப்பிட்ட வழியில் நாள்தோறும் ரோந்து செல்லவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என போலீஸாா் உறுதி அளித்தனா். அதைத் தொடா்ந்து போராட்டத்தைச் சோ்ந்த கைவிட்டு கலைந்து சென்றனா்.

Story image
Story image

தொடர்புடையது

காட்பாடியில் போலீஸாா் தீவிர நடை ரோந்து!

காட்பாடியில் போலீஸாா் தீவிர நடை ரோந்து!

சீா்காழி போலீஸாா் நடை ரோந்து

சீா்காழி போலீஸாா் நடை ரோந்து

இளம்பிள்ளையில் டாஸ்மாக் கடையை இடமாற்றம் செய்யக் கோரி போராட்டம்

இளம்பிள்ளையில் டாஸ்மாக் கடையை இடமாற்றம் செய்யக் கோரி போராட்டம்

மாா்த்தாண்டத்தில் வியாபாரிகள் போராட்டம்

மாா்த்தாண்டத்தில் வியாபாரிகள் போராட்டம்

விடியோக்கள்

தவெக அரசு வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கை: தங்கம் தென்னரசு பதிலடி!

தவெக அரசு வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கை: தங்கம் தென்னரசு பதிலடி!

தினமணி மாணவர் மலர் வெளியீடு: அமைச்சர் விஸ்வநாதன் சிறப்புரை!

தினமணி மாணவர் மலர் வெளியீடு: அமைச்சர் விஸ்வநாதன் சிறப்புரை!

சிவராஜ்குமார் - அபிஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

சிவராஜ்குமார் - அபிஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

Podcast | வெள்ளை அறிக்கை: தவெக vs திமுக! | White Paper | News and Views | Epi - 45 |

Podcast | வெள்ளை அறிக்கை: தவெக vs திமுக! | White Paper | News and Views | Epi - 45 |