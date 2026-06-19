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திருவள்ளூர்

குழந்தையை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்த வழக்கு: வடமாநில இளைஞரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்திய போலீஸாா்

கும்மிடிப்பூண்டியில் 3 வயது பெண் குழந்தையை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்த வழக்கில் வடமாநில இளைஞரை 4 நாள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்த நிலையில், 4 மணி நேரத்தில் விசாரணையை முடித்து திருவள்ளூா் போக்ஸோ நீதிமன்றத்தில் போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை ஆஜா்படுத்தினா்.

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கும்மிடிப்பூண்டி சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் கைதானவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் - DPS

Updated On :19 ஜூன் 2026, 11:07 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கும்மிடிப்பூண்டியில் 3 வயது பெண் குழந்தையை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்த வழக்கில் வடமாநில இளைஞரை 4 நாள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்த நிலையில், 4 மணி நேரத்தில் விசாரணையை முடித்து திருவள்ளூா் போக்ஸோ நீதிமன்றத்தில் போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை ஆஜா்படுத்தினா்.

திருவள்ளூா் மாவட்டம், கும்மிடிப்பூண்டியில் கடந்த 14-ஆம் தேதி வடமாநிலத்தைச் சோ்ந்த தம்பதியின் 3 வயது குழந்தையை வட மாநிலத்தைச் சோ்ந்த பிபின் மஞ்சி (19) என்பவா் பாலியல் வன்கொடுமை செய்து புதரில் வீசினாா். இதில் பலத்த காயமடைந்த குழந்தை உயிரிழந்தாா். இந்த வழக்கில் பிபின் மஞ்சியை கைது செய்து கடந்த 15-ஆம் தேதி திருவள்ளூா் போக்ஸோ சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி உமா மகேஸ்வரி முன்பாக பூந்தமல்லி நீதி மன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தப்பட்டாா். அதையடுத்து, அவரை 15 நாள்கள், அதாவது வரும் 29-ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில் வைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டிருந்தாா். அதைத் தொடா்ந்து அவா் சென்னை புழல் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.

இந்த நிலையில், பிபின் மஞ்சியை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க கும்மிடிப்பூண்டி அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா் திருவள்ளூா் போக்ஸோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் வியாழக்கிழமை மனு தாக்கல் செய்திருந்தனா். இந்த நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை முதல் அவருக்கு தொடா்ந்து 4 நாள்கள் காவலில் எடுத்து விசாரணை மேற்கொள்ள திருவள்ளூா் போக்ஸோ நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்திருந்தது.

இதைத் தொடா்ந்து, விசாரணை அதிகாரியாக திருத்தணி உள்கோட்ட உதவி காவல் துறை கண்காணிப்பாளா் சுமன் தீமான் தலைமையிலான போலீஸாா் பாதுகாப்புடன், குற்றவாளியை கும்மிடிப்பூண்டியில் குழந்தை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சம்பவ இடத்துக்கு அழைத்து சென்று, அவா் மறைத்து வைத்திருந்த கைப்பேசியையு பறிமுதல் செய்து விசாரணை செய்தனா்.

பின்னா் கும்மிடிப்பூண்டி அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் வைத்து விசாரணை அதிகாரி அவரிடம் விசாரித்தாா். 4 மணி நேரம் விசாரணையை விடியோவாக பதிவு செய்த போலீஸாா், அவரை மீண்டும் திருவள்ளூா் போக்ஸோ நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி உமாமகேஸ்வரி முன் ஆஜா்படுத்தினா். அப்போது, நீதிபதி மீண்டும் அவரை 29-ஆம் தேதி வரை புழல் சிறையில் அடைக்க உத்தரவிட்டாா்.

இதையடுத்து அவரை புழல் மத்திய சிறைக்கு அழைத்துச் சென்றனா்.

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