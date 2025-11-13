திருமலை
திருமலை உண்டியல் காணிக்கை ரூ.4.54 கோடி

ஏழுமலையான் கோயில் உண்டியல் காணிக்கையாக ரூ.4.54 கோடி வசூலானது என தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.
பக்தா்களின் வருகை ஏற்ற இறக்கமாக உள்ள நிலையில், வியாழக்கிழமை நிலவரப்படி தா்ம தரிசனத்துக்கு (தரிசன டோக்கன்கள் இல்லாதவா்கள்) 8 மணிநேரமும், ரூ.300 விரைவு தரிசனத்துக்கு 3 முதல் 4 மணிநேரமும், நேரடி இலவச தரிசன டோக்கன்கள் பெற்ற பக்தா்களுக்கும் 3 முதல் 4 மணி நேரம் ஆனது.

இதற்கிடையே, புதன்கிழமை முழுவதும் 72,283 பக்தா்கள் தரிசனம் செய்தனா்; 22,583 பக்தா்கள் தலைமுடி காணிக்கை செலுத்தினா்.

உண்டியல் காணிக்கையை கணக்கிட்டதில் ரூ.4.54 கோடி வசூலானது என தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.

