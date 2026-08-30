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திருமலையில் கிரிக்கெட் வீரா் வாஷிங்டன் சுந்தா் தரிசனம்

திருமலையில் கிரிக்கெட் வீரா் வாஷிங்டன் சுந்தா் தரிசனம்

வாஷிங்டன் சுந்தா் - x

Published On :30 ஆகஸ்ட் 2026, 2:33 am IST

இந்திய கிரிக்கெட் வீரா் வாஷிங்டன் சுந்தா், நைவேத்ய இடைவேளையின் போது சனிக்கிழமை தனது நண்பா்களுடன் ஏழுமலையானை தரிசித்தாா்.

வைகுண்டத்தில் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான அதிகாரிகள் அவா்களை வரவேற்று, தரிசன ஏற்பாடுகளைச் செய்தனா். தரிசனம் முடித்து திரும்பிய அவா்களுக்கு ரங்கநாயக்கா் மண்டபத்தில் பண்டிதா்கள் வேத ஆசீா்வாதங்களை வழங்க, கோயில் அதிகாரிகள் இறைவனின் தீா்த்த பிரசாதங்களை அளித்தனா்.

பிரசாதங்களை பெற்றுக் கொண்டு கோயிலை விட்டு வெளியே வந்த அவா் ஏழுமலையானின் தரிசனம் சிறப்பாக அமைந்தது’’, என்று அவா் கூறினாா்.

Summary

Cricketer Washington Sundar offers prayers at Tirumala

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