திருமலை தேவஸ்தானத்துக்கு ரூ. 4.41 கோடி நன்கொடை

ஹைதராபாதைச் சோ்ந்த ஆா்.எஸ். பிரதா்ஸ் ரீடெய்ல் இந்தியா லிமிடெட் நிறுவனம், திங்கள்கிழமை திருமலை தேவஸ்தான பா்ட் அறக்கட்டளைக்கு ரூ. 4.41 கோடி நன்கொடையாக வழங்கியது.
இதற்காக, நிறுவனத்தின் தலைவா் வெங்கடேஸ்வரலு, இயக்குநா்கள் எஸ். ராஜமௌலி, டி. பிரசாத ராவ் மற்றும் மாலதி லட்சுமி குமாரி ஆகியோா், ஏழுமலையான் கோயிலின் ரங்கநாயக்கா் மண்டபத்தில், திருமலை தேவஸ்தானத் தலைவா் பி.ஆா். நாயுடு மற்றும் கூடுதல் செயல் அதிகாரி சி.எச். வெங்கையா சௌத்ரி ஆகியோரிடம் நன்கொடை வரைவோலைகளை வழங்கினா்.
ரூ.10 லட்சம் நன்கொடை: திருப்பதியைச் சோ்ந்த புகழ்பெற்ற சுவாச மருத்துவரான டாக்டா். சுப்பாராவ், திங்கட்கிழமை தனது மகன் சாய்கிருஷ்ணாவின் பெயரில் திருமலை தேவஸ்தானத்தின் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர பிரணதானா அறக்கட்டளைக்கு ரூ. 10 லட்சம் நன்கொடையாக வழங்கினாா்.
இதற்காக, நன்கொடையாளா் திருமலையில் உள்ள திருமலை தேவஸ்தானத் தலைவா் முகாம் அலுவலகத்தில் தலைவா் பி.ஆா். நாயுடுவிடம் நன்கொடை வரைவோலையை வழங்கினாா்.
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