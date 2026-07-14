Dinamani
மீட்சிக்குப் பிறகு சென்செக்ஸ், நிஃப்டி மாற்றமின்றி நிறைவு!!ஜூனில் சில்லறை விலை பணவீக்கம் 4.38 சதவீதமாக உயர்வு!டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 27 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.65 ஆக நிறைவு!தில்லியில் ஞானபீட விருது பெற்றார் வைரமுத்து!முட்டை கொள்முதல் விலை ரூ. 6.70-ஆக நிர்ணயம்.லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை இயக்குநர் ஏ. அருண், சென்னை காவலர் பயிற்சி மைய இயக்குநராகப் பணியிட மாற்றம்பட்ஜெட்: ஜூலை 16 -ல் தமிழக அமைச்சரவை கூட்டம்!தமிழ்நாடு பாடநூல், கல்வியியல் கழகத்தின் தலைவராக லயோலா மணி நியமனம்!பெரம்பூர் எம்எல்ஏ அலுவலகத்தை திறந்து வைத்த முதல்வர் விஜய்!மேற்கு வங்க இடைத்தேர்தல்: பாஜக வேட்பாளர்கள் வேட்புமனு தாக்கல்! முதல்வர் விஜய்யுடன் தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் குழும தலைவர் மனோஜ் குமார் சொந்தாலியா சந்திப்பு! திமுக முன்னாள் அமைச்சர் தா.மோ. அன்பரசன் மீது நில அபகரிப்பு வழக்குசென்னையில் தரையிறங்கிய விமானம் மீது பறவை மோதியது!எழுத்தாளர் பூமணி உடலுக்கு அரசு மரியாதை: முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு! 7,700 பக்தர்கள் அடங்கிய 12-வது குழு அமர்நாத் புறப்பட்டது!
/
திருப்பதி

திருமலை தேவஸ்தானத்துக்கு ரூ. 4.41 கோடி நன்கொடை

ஹைதராபாதைச் சோ்ந்த ஆா்.எஸ். பிரதா்ஸ் ரீடெய்ல் இந்தியா லிமிடெட் நிறுவனம், திங்கள்கிழமை திருமலை தேவஸ்தான பா்ட் அறக்கட்டளைக்கு ரூ. 4.41 கோடி நன்கொடையாக வழங்கியது.

News image
Updated On :14 ஜூலை 2026, 12:55 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஹைதராபாதைச் சோ்ந்த ஆா்.எஸ். பிரதா்ஸ் ரீடெய்ல் இந்தியா லிமிடெட் நிறுவனம், திங்கள்கிழமை திருமலை தேவஸ்தான பா்ட் அறக்கட்டளைக்கு ரூ. 4.41 கோடி நன்கொடையாக வழங்கியது.

இதற்காக, நிறுவனத்தின் தலைவா் வெங்கடேஸ்வரலு, இயக்குநா்கள் எஸ். ராஜமௌலி, டி. பிரசாத ராவ் மற்றும் மாலதி லட்சுமி குமாரி ஆகியோா், ஏழுமலையான் கோயிலின் ரங்கநாயக்கா் மண்டபத்தில், திருமலை தேவஸ்தானத் தலைவா் பி.ஆா். நாயுடு மற்றும் கூடுதல் செயல் அதிகாரி சி.எச். வெங்கையா சௌத்ரி ஆகியோரிடம் நன்கொடை வரைவோலைகளை வழங்கினா்.

ரூ.10 லட்சம் நன்கொடை: திருப்பதியைச் சோ்ந்த புகழ்பெற்ற சுவாச மருத்துவரான டாக்டா். சுப்பாராவ், திங்கட்கிழமை தனது மகன் சாய்கிருஷ்ணாவின் பெயரில் திருமலை தேவஸ்தானத்தின் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர பிரணதானா அறக்கட்டளைக்கு ரூ. 10 லட்சம் நன்கொடையாக வழங்கினாா்.

இதற்காக, நன்கொடையாளா் திருமலையில் உள்ள திருமலை தேவஸ்தானத் தலைவா் முகாம் அலுவலகத்தில் தலைவா் பி.ஆா். நாயுடுவிடம் நன்கொடை வரைவோலையை வழங்கினாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பழனி கோயில் அன்னதானத்துக்கு ரூ. 7 லட்சம் நன்கொடை

பழனி கோயில் அன்னதானத்துக்கு ரூ. 7 லட்சம் நன்கொடை

கோயிலில் குதிரை சிலை அமைப்பதற்கு தாராபுரம் நகா்மன்றத் தலைவா் நன்கொடை

கோயிலில் குதிரை சிலை அமைப்பதற்கு தாராபுரம் நகா்மன்றத் தலைவா் நன்கொடை

திருமலை தேவஸ்தானத்துக்கு ரூ. 1 கோடி நன்கொடை

திருமலை தேவஸ்தானத்துக்கு ரூ. 1 கோடி நன்கொடை

திருமலை தேவஸ்தானத்துக்கு ரூ. 10 லட்சம் நன்கொடை!

திருமலை தேவஸ்தானத்துக்கு ரூ. 10 லட்சம் நன்கொடை!

விடியோக்கள்

தவெகவில் இணைய என்னை யாரும் அழைக்கவில்லை! - எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் விளக்கம் | TVK | ADMK

தவெகவில் இணைய என்னை யாரும் அழைக்கவில்லை! - எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் விளக்கம் | TVK | ADMK

வெளியானது டிரெயின் படத்தின் டீசர்!

வெளியானது டிரெயின் படத்தின் டீசர்!

ஃபிபா: தரவரிசையில் Top 4-ல் இருக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்குத் தகுதி | FIFA | FIFA World Cup |

ஃபிபா: தரவரிசையில் Top 4-ல் இருக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்குத் தகுதி | FIFA | FIFA World Cup |

மறைந்தும் மறையாத பாடகி ஜானகி! | S. Janaki |

மறைந்தும் மறையாத பாடகி ஜானகி! | S. Janaki |