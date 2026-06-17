Dinamani
ஜூன் 21, 22-ல் வண்டலூர் பூங்காவில் அனுமதி இலவசம்சென்னை மீனவர்கள் ஆந்திரத்தில் சிறைப்பிடிப்புபேருந்துக்கு தனி வழி ஏற்படுத்தும் திட்டம்: முதல்வர் விஜய் அறிவுறுத்தல்முட்டை கொள்முதல் விலை ரூ. 6.45-ஆக உயர்வுவிசிகவை தவிர்த்துவிட்டு தமிழ்நாட்டு அரசியல் இயங்க முடியாது! திருமாவளவன்நான் முதல்வன் திட்டத்தின் பெயரை மாற்றிய தவெக அரசுக்கு திமுக மாணவரணி கண்டனம்!அன்னூர் அருகே சாக்கு மூட்டையில் பெண் சடலம்! முதல்வர் விஜய் எளிமையுடனும் வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் இருக்கிறார்: வைகோநீட் மறுதேர்வு: அடுத்த முடக்கம் வாட்ஸ்ஆப் செயலிக்கா? - ராகுல் காந்திபாஜக அரசை விமர்சிக்க தவெக அரசு தயாராக இல்லை: திமுககுஜராத்தைவிட தமிழ்நாடு அதிக வட்டி செலுத்துவது ஏன்? தங்கம் தென்னரசு விளக்கம்!
/
திருப்பதி

பிகாரில் ஏழுமலையான் கோயில் கட்ட 15 ஏக்கா் ஒதுக்கீடு

பிகாா் மாநில தலைநகரான பாட்னா அருகே, கங்கை நதிக்கரையில் ஏழுமலையான் கோயில் கட்டுவதற்காக 15 ஏக்கா் நிலத்தை அம்மாநில அரசு ஒதுக்கியுள்ளது.

News image

பிகாா் மாநிலத்தில் ஏழுமலையான் கோயில் கட்டுவதற்காக 15 ஏக்கா் நிலம் ஒதுக்கியதற்கான ஆவணங்களை பெற்றுக் கொள்ளும் தேவஸ்தான அறங்காவலா் குழு தலைவா் பி.ஆா்.நாயுடு.

Updated On :18 ஜூன் 2026, 12:03 am IST

Tirupathi

பிகாா் மாநில தலைநகரான பாட்னா அருகே, கங்கை நதிக்கரையில் ஏழுமலையான் கோயில் கட்டுவதற்காக 15 ஏக்கா் நிலத்தை அம்மாநில அரசு ஒதுக்கியுள்ளது.

இதற்கான நிகழ்வில், திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான அறங்காவலா் குழு தலைவா் பி.ஆா். நாயுடு, பிகாா் முதல்வா் சம்ராட் சௌத்ரியை சந்தித்து நன்றி தெரிவித்தாா். முதலமைச்சருக்கு சால்வை அணிவித்து கௌரவிக்கப்பட்டதுடன் ஏழுமலையான் நினைவுப் பரிசும் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. இக்கூட்டத்தில் தலைமைச் செயலாளா் அம்ரித் பிரத்யாய் கலந்து கொண்டாா்.

பிரதான கோவிலுடன், பக்தா்களின் வசதிக்காக கல்யாண மண்டபம், புஷ்கரணி மற்றும் பிற உள்கட்டமைப்புகள் முன்மொழியப்பட்ட வகையில் அமைக்கப்படும். பக்தா்களின் தேவைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, கட்டுமானப் பணிகளை விரைவாக முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஏழுமலையான் கோயில்களைக் கட்டுவதன் மூலம் சனாதன தா்ம இயக்கத்தை விரிவுபடுத்தும் நோக்கத்தில் திருமலை ஏழுமலையான் தேவஸ்தானம் செயலாற்றி வருகிறது. இந்த வகையில், அனைத்து மாநிலத் தலைநகரங்களிலும் ஏழுமலையான் கோவில்களை நிறுவும் உறுதியுடன் பணிகள் தொடா்கின்றன.

அஸ்ஸாமின் குவஹாட்டியில் ஏழுமலையான் கோயில் கட்டுவதற்காக 10 ஏக்கா் நிலம் ஒதுக்கீடு ஏற்கனவே நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், தற்போது பாட்னா அருகே கோயில் கட்டுவதற்காக நிலம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தொடர்புடையது

அறங்காவலா் குழு விண்ணப்பம்: மடப்புரம் பத்ரகாளி அம்மன் கோயில் பெயா் இடம் பெறாததால் ஏமாற்றம்

அறங்காவலா் குழு விண்ணப்பம்: மடப்புரம் பத்ரகாளி அம்மன் கோயில் பெயா் இடம் பெறாததால் ஏமாற்றம்

பிகாரில் 4 விபத்துகளில் 9 போ் உயிரிழப்பு

பிகாரில் 4 விபத்துகளில் 9 போ் உயிரிழப்பு

திருவல்லிக்கேணி பாா்த்தசாரதி கோயில் அறங்காவலா் நியமன நடவடிக்கைகளை 6 மாதங்களுக்குள் முடிக்க உத்தரவு

திருவல்லிக்கேணி பாா்த்தசாரதி கோயில் அறங்காவலா் நியமன நடவடிக்கைகளை 6 மாதங்களுக்குள் முடிக்க உத்தரவு

திருமலையில் குடியரசு துணைத் தலைவா்

திருமலையில் குடியரசு துணைத் தலைவா்

விடியோக்கள்

தவெக அரசு வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கை: தங்கம் தென்னரசு பதிலடி!

தவெக அரசு வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கை: தங்கம் தென்னரசு பதிலடி!

தினமணி மாணவர் மலர் வெளியீடு: அமைச்சர் விஸ்வநாதன் சிறப்புரை!

தினமணி மாணவர் மலர் வெளியீடு: அமைச்சர் விஸ்வநாதன் சிறப்புரை!

சிவராஜ்குமார் - அபிஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

சிவராஜ்குமார் - அபிஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

Podcast | வெள்ளை அறிக்கை: தவெக vs திமுக! | White Paper | News and Views | Epi - 45 |

Podcast | வெள்ளை அறிக்கை: தவெக vs திமுக! | White Paper | News and Views | Epi - 45 |