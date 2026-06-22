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திருப்பதி

எஸ்.வி. பிரணதானம் அறக்கட்டளைக்கு ரூ. 1 கோடி நன்கொடை

ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர சுவாமி கோயிலின் நிறுவனரும் தலைவருமான சீனிவாச ராவ், திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் ஆதரவில், தேவைப்படும் நோயாளிகளுக்கு உயிா் காக்கும் சேவைகளை வழங்கும் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர பிராணதானம் அறக்கட்டளைக்கு ரூ. 1 கோடி நன்கொடையாக வழங்கியுள்ளாா்.

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திருப்பதி - கோப்புப் படம்

Updated On :22 ஜூன் 2026, 6:16 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஹைதராபாத், ஷேக்ஸ்பேட்டையில் உள்ள ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர சுவாமி கோயிலின் நிறுவனரும் தலைவருமான சீனிவாச ராவ், திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் ஆதரவில், தேவைப்படும் நோயாளிகளுக்கு உயிா் காக்கும் சேவைகளை வழங்கும் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர பிராணதானம் அறக்கட்டளைக்கு ரூ. 1 கோடி நன்கொடையாக வழங்கியுள்ளாா்.

நன்கொடை தொடா்பான வரைவோலை ஞாயிற்றுக்கிழமை திருப்பதியில் உள்ள தேவஸ்தான செயல் அதிகாரியின் அலுவலகத்தில், செயல் அதிகாரி ரவிச்சந்திராவிடம் வழங்கப்பட்டது.

நிகழ்வில், எஸ்.வி. பிராணதானம் அறக்கட்டளைக்கு ரூ. 1 கோடி நன்கொடை அளித்த நன்கொடையாளா் சீனிவாச ராவுக்கு செயல் அதிகாரி வாழ்த்து தெரிவித்து, பாராட்டினாா்.

இந்நிகழ்ச்சியில் தேவஸ்தான அறங்காவலா் குழு உறுப்பினா் சதாசிவ ராவ் மற்றும் நன்கொடையாளரின் குடும்ப உறுப்பினா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

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