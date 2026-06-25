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திருப்பதி

ஏழுமலையான் உண்டியல் காணிக்கை ரூ.5.18 கோடி

திருமலை ஏழுமலையான் கோயில் உண்டியல் காணிக்கையாக ரூ.5.18 கோடி வசூலானதாக தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.

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திருமலை ஏழுமலையான் கோயில் - கோப்புப் படம்

Updated On :25 ஜூன் 2026, 12:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருமலை ஏழுமலையான் கோயில் உண்டியல் காணிக்கையாக ரூ.5.18 கோடி வசூலானதாக தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.

பக்தா்களின் வருகை சீராக உள்ள நிலையில், புதன்கிழமை நிலவரத்தின்படி தா்ம தரிசனத்துக்கு (தரிசன டோக்கன்கள் இல்லாதவா்கள்) 10 மணிநேரமும், ரூ.300 விரைவு தரிசனத்துக்கு 3 முதல் 4 மணிநேரமும் ஆனது. நேரடி இலவச தரிசன டோக்கன்கள் நள்ளிரவு முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அலிபிரி வழியில் திவ்ய தரிசன டோக்கன்கள் வழங்குவது ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும், செவ்வாய்க்கிழமை முழுவதும் ஏழுமலையானை 84,235 பக்தா்கள் தரிசனம் செய்தனா்; 29,745 பக்தா்கள் தலைமுடி காணிக்கை செலுத்தினா்.

உண்டியல் காணிக்கையை கணக்கிட்டதில் ரூ.5.18 கோடி வசூலானது. பக்தா்களுக்கு 4.20 லட்சம் லட்டுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டன. 2,790 பக்தா்கள் இலவச மருத்துவ முகாம்களில் சிகிச்சை பெற்றனா்.

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