Dinamani
யூடியூபிலும் பிரதமா் மோடி புதிய சாதனை! 3 கோடி போ் பின்தொடரும் ஒரே அரசியல் தலைவா்பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு: தோ்வுக்கூட அனுமதிச் சீட்டு இன்று வெளியீடுஇந்தியாவிடம் போதிய அளவு கச்சா எண்ணெய் கையிருப்பு: மத்திய அமைச்சா் ஹா்தீப் சிங் புரிஇன்று முதல் அரையிறுதி ஆட்டம் - தென்னாப்பிரிக்காவுடன் மோதும் நியூஸிலாந்துமேற்காசியாவிலிருந்து இந்தியா்களை மீட்க இன்று 58 விமானங்கள் இயக்கம்: மத்திய அரசு நாளை வேளச்சேரி - பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் சோதனை ஓட்டம்
/
திருப்பதி

சந்திர கிரகணம்: ஏழுமலையான் கோயில் மூடல்

சந்திர கிரகணத்தையொட்டி செவ்வாய்க்கிழமை ஏழுமலையான் கோயில் மூடப்பட்டதாக தேவஸ்தான கூடுதல் செயல் அதிகாரி வெங்கையா சவுத்ரி தெரிவித்தாா்.

News image
திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயில்- கோப்புப் படம்
Updated On :3 மார்ச் 2026, 6:33 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சந்திர கிரகணத்தையொட்டி செவ்வாய்க்கிழமை ஏழுமலையான் கோயில் மூடப்பட்டதாக தேவஸ்தான கூடுதல் செயல் அதிகாரி வெங்கையா சவுத்ரி தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து அவா் கூறியதாவது: திருமலை ஏழுமலையான் கோயில் கிரகண காலங்களில், கிரகணம் தொடங்குவதற்கு 6 மணி நேரத்திற்கு முன் மூடப்படுவது வழக்கம். செவ்வாய்க்கிழமை மாலை 3.30 மணிமுதல் 6.45 மணிவரை கிரகணம் நிகழ்ந்ததால் காலை 9 மணிக்கு ஏழுமலையான் கோயில் நடை மூடப்பட்டது.

அதற்கு முன் தரிசன வரிசையில் காத்திருந்த ஒவ்வொரு பக்தருக்கும் தரிசனம் வழங்கப்பட்டு, பின்னா் நடைமூடப்பட்டது.

அத்துடன், மாத்ருஸ்ரீ தரிகொண்டா வெங்கமாம்பா அன்ன பிரசாத மையம் மற்றும் லட்டு விற்பனை மையங்களும் மூடப்பட்டது.

அனைத்து இடங்களிலும் பக்தா்களுக்கு புளியோதரை பொட்டலங்கள் கிடைக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கிரகணம் நிறைவு பெற்று மாலையில் கோயில் சுத்தம் செய்யப்பட்டு புண்யாஹவசனத்திற்குப் பிறகு பக்தா்கள் தரிசிக்க அனுமதிக்கப்பட்டனா்.

அதே போல், திருப்பதி மற்றும் நாடு முழுவதும் உள்ள தேவஸ்தான கோயில்களும் மூடப்பட்டனது , என்று அவா் கூறினாா்.

இதில், தேவஸ்தான பாதுகாப்பு அதிகாரி முரளிகிருஷ்ணா, திருப்பதி எஸ்.பி. சுப்பராயுடு, ஏழுமலையான் கோயில் துணை அதிகாரி லோகநாதம் மற்றும் பிற அதிகாரிகள் பங்கேற்றனா்.

டிரெண்டிங்

திருமலையில் சந்திர கிரகணத்துக்குப்பின் மீண்டும் நடை திறப்பு: பக்தர்களுக்கு அனுமதி!

திருமலையில் சந்திர கிரகணத்துக்குப்பின் மீண்டும் நடை திறப்பு: பக்தர்களுக்கு அனுமதி!

சந்திர கிரகணம்! திருப்பதி தேவஸ்தான கோயில்கள் மூடல்

சந்திர கிரகணம்! திருப்பதி தேவஸ்தான கோயில்கள் மூடல்

சந்திர கிரகணம்: சிவன்மலை முருகன் கோயிலில் இன்று நண்பகல் 12 மணிக்கு நடை அடைப்பு

சந்திர கிரகணம்: சிவன்மலை முருகன் கோயிலில் இன்று நண்பகல் 12 மணிக்கு நடை அடைப்பு

சந்திர கிரகணம்: இன்று தேவஸ்தான கோயில்கள் மூடல்

சந்திர கிரகணம்: இன்று தேவஸ்தான கோயில்கள் மூடல்

வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
வீடியோக்கள்

"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு