Dinamani
வளைகுடாவில் இந்திய மக்களைக் காத்தது பாஜக: பிரதமர் மோடிகாட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் திருமாவளவன் போட்டி!வருமான வரி செலுத்தாத குடும்பங்களுக்கு இல்லத்தரசிகள் திட்டத்தில் ரூ. 8,000 கூப்பன் வழங்கப்படும் - திமுக தேர்தல் அறிக்கைமுதலமைச்சர் காப்பீடு திட்டம் ரூ. 10 லட்சமாக அதிகரிக்கப்படும்: மு.க. ஸ்டாலின் வாக்குறுதிபேரிடர் கால இழப்பீடு ஹெக்டருக்கு ரூ. 25 ஆயிரமாக உயர்த்தப்படும் : திமுக வாக்குறுதிமுதல்வரின் காலை உணவுத் திட்டம் 8 ஆம் வகுப்பு வரை விரிவுபடுத்தப்படும் : மு.க. ஸ்டாலின் வாக்குறுதி
/
திருப்பதி

ராமா் கல்யாணத்துக்கு திருப்பதி லட்டு

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :29 மார்ச் 2026, 8:52 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆந்திர மாநிலம் ஒண்டிமிட்டாவில் நடைபெறும் ஸ்ரீ சீதா-ராமா் திருமணத்துக்கு ஏழுமலையான் லட்டு பிரசாதங்கள் அனுப்பப்படுகின்றன.

திருமலையில் உள்ள ஸ்ரீவாரி சேவா சதன்-2ல் ஸ்ரீவாரி சேவகா்களின் உதவியுடன் லட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை செய்யப்பட்டது.

துணை செயல் அதிகாரி (பொது) சிவ பிரசாத் மற்றும் பாலராஜு தலைமையில், கிட்டத்தட்ட 300 ஆண் மற்றும் பெண் ஸ்ரீவாரி சேவகா்கள் 85,000 லட்டுகளை பெட்டிகளில் வைத்தனா்.

கடப்பா மாவட்டம், ஒண்டிமிட்டாவில் நடைபெற்று வரும் ஸ்ரீ கோதண்டராம சுவாமி பிரம்மோற்சவத்தின் ஒரு பகுதியாக, ஏப்ரல் 1-ஆம் தேதி மாலை 6:30 மணி முதல் இரவு 8:30 மணி வரை நடைபெறும் ஸ்ரீ சீதா ராமா் திருக்கல்யாண விழாவில் பங்கேற்கும் பக்தா்களுக்கு இந்த லட்டுகள் பிரசாதமாக விநியோகிக்கப்பட உள்ளது.

கடந்தாண்டு ஓண்டிமிட்டாவில் நடைபெற்ற சீதாராமா் கல்யாணத்திற்காக திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் சாா்பில் 75,000 லட்டுக்கள் அங்கு வந்த பக்தா்களுக்கு பிரசாதமாக வழங்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் ஸ்ரீவாரி சேவா ஊழியா்கள் மற்றும் பலா் கலந்து கொண்டனா்.

தொடர்புடையது

திருப்பதியில் கோயில் ஆழ்வாா் திருமஞ்சனம்

திருப்பதியில் கோயில் ஆழ்வாா் திருமஞ்சனம்

எல்பிஜி தட்டுப்பாடு: திருப்பதியில் லட்டு தயாரிப்பதைப் பாதிக்குமா?

எல்பிஜி தட்டுப்பாடு: திருப்பதியில் லட்டு தயாரிப்பதைப் பாதிக்குமா?

திருப்பதி லட்டு விவகாரம்: சுப்பிரமணியன் சுவாமி மனுவை விசாரணைக்கு ஏற்க மறுத்த உச்சநீதிமன்றம்

திருப்பதி லட்டு விவகாரம்: சுப்பிரமணியன் சுவாமி மனுவை விசாரணைக்கு ஏற்க மறுத்த உச்சநீதிமன்றம்

திருப்பதி லட்டு சா்ச்சை: ஒரு நபா் குழு அமைக்க முடிவு - ஆந்திர முதல்வா் தகவல்

திருப்பதி லட்டு சா்ச்சை: ஒரு நபா் குழு அமைக்க முடிவு - ஆந்திர முதல்வா் தகவல்

வீடியோக்கள்

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026
வீடியோக்கள்

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
வீடியோக்கள்

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

தினமணி வீடியோ செய்தி...

28 மார்ச் 2026
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
வீடியோக்கள்

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

28 மார்ச் 2026