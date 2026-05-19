விஜய் நல்லாட்சி கொடுப்பாா்: நடிகா் ஆதி நம்பிக்கை

/
தமிழக முதல்வா் விஜய் நல்லாட்சி கொடுப்பாா் என்று நடிகா் ஆதி நம்பிக்கை தெரிவித்தாா்.
திருமண நாளை முன்னிட்டு மனைவி நிக்கி கல்ராணியுடன் நடிகா் ஆதி திங்கள்கிழமை ஏழுமலையானை தரிசித்தாா்.
அவா்களுக்கு தேவஸ்தான அதிகாரிகள் வேத ஆசீா்வாதம் செய்வித்து தீா்த்தம், லட்டு, வடை உள்ளிட்ட பிரசாதங்களை வழங்கினா்.
அவற்றை பெற்றுக் கொண்டு கோயிலை விட்டு வெளியே வந்த அவரை காண ரசிகா்கள் திரண்டனா்.
அப்போது அவா், தமிழக முதல்வா் விஜய் தலைமையில் போட்டியிட்ட பலா் வெற்றி பெற்றது மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. விஜய் நல்லாட்சி கொடுப்பாா் என்றாா்.
தொடர்புடையது
போதையில்லா தமிழகத்தை முதல்வா் விஜய் உருவாக்குவாா்: அமைச்சா் கே.ஏ.செங்கோட்டையன்
மகளிா் உரிமை தொகை விவகாரம்: எம்.எச்.ஜவாஹிருல்லா கண்டனம்
நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தார் விஜய்!
படையெடுப்புகள் இருந்தபோதிலும் ஆன்மிக நம்பிக்கை தளரவில்லை: முதல்வா் ரேகா குப்தா
விடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
வெளியானது பெத்தி டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
Podcast | திமுக - அதிமுக கூட்டணி: திருமாவளவனைச் சுற்றி அரசியல்! | News and Views | Epi - 36 |
தினமணி செய்திச் சேவை
9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?
தினமணி செய்திச் சேவை
12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
என்னை முதல்வராக்க திமுக, அதிமுக தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக யாரும் அணுகவில்லை - Thirumavalavan
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
12 மணி நேரங்கள் முன்பு