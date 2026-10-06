திருப்பதி நவராத்திரி பிரம்மோற்சவம்: சிறப்பு தரிசனத்துக்கான முன்பதிவு நாளை தொடக்கம்
திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் நவராத்திரி பிரம்மோற்சவத்தின் சிறப்பு தரிசனத்துக்கான முன்பதிவு தொடங்குவது குறித்து...
திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயில் - ENS
திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் நவராத்திரி பிரம்மோற்சவத்தின் சிறப்பு தரிசனத்துக்கான முன்பதிவு புதன்கிழமை (அக். 7) தொடங்குகிறது.
திருமலை திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் அக். 11 ஆம் தேதியில் நவராத்திரி பிரம்மோற்சவத்துக்கான அங்குரார்ப்பணமும், அக். 12-ல் நவராத்திரி பிரம்மோற்சவம் தொடங்குகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து, அக். 16-ல் பிரம்மோற்சவ கருட சேவை நடைபெறுகிறது.
தொடர்ந்து, அக். 20-- நவராத்திரி பிரம்மோற்சவத்தின் சக்கர ஸ்நானம் மற்றும் வேதாந்த தேசிகர் சாற்றுமுறை, அக். 21-ல் பூதத்தாழ்வார் வருட திருநட்சத்திரம், அக். 26-ல் பௌர்ணமி கருட சேவையும் நடைபெறுகிறது.
இந்த நிலையில், திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் நவராத்திரி பிரம்மோற்சவத்தின் சிறப்பு தரிசனத்துக்கான முன்பதிவு (ரூ. 300), ttdevasthanams.ap.gov.in என்ற இணையதளத்தில் புதன்கிழமையில் தொடங்குகிறது. இந்த இணையதளத்தில் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் அக். 12, 13, 14, 18, 19, 20 ஆகிய தேதிகளுக்கான சிறப்பு தரிசனத்துக்கான நுழைவுக்காக முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.
Summary
Tirupati Navaratri Brahmotsavam: Advance booking for special darshan begins tomorrow
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