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திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்துக்கு பணம் எண்ணும் இயந்திரங்கள் நன்கொடை

பக்தா்களின் உண்டியல் காணிக்கைகளை எண்ணுவதற்காக, திருச்சானூா் பத்மாவதி தாயாா் மற்றும் அப்பளாயாகுண்டா ஸ்ரீ பிரசன்ன வெங்கடேஸ்வர சுவாமி கோயிலுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை இரண்டு பணம் எண்ணும் இயந்திரங்கள் நன்கொடையாக வழங்கப்பட்டன.

கோப்புப்படம்.

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பக்தா்களின் உண்டியல் காணிக்கைகளை எண்ணுவதற்காக, திருச்சானூா் பத்மாவதி தாயாா் மற்றும் அப்பளாயாகுண்டா ஸ்ரீ பிரசன்ன வெங்கடேஸ்வர சுவாமி கோயிலுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை இரண்டு பணம் எண்ணும் இயந்திரங்கள் நன்கொடையாக வழங்கப்பட்டன.

ஹைதராபாதைச் சோ்ந்த பாரத் பயோடெக் நிறுவனத்தின் துணை நிறுவனமான ஆா்.சி.சி லேபரட்டரீஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் பிரதிநிதிகள் இந்த இயந்திரங்களை நன்கொடையாக வழங்கினா்.

ஒவ்வொரு கோயிலுக்கும் ஒரு இயந்திரம் ஒதுக்கப்படும். இதன் மூலம், உண்டியல்களை எண்ணும் செயல்முறை எளிதாக்கப்படும். நிறுவனத்தின் பிரதிநிதிகள் இந்த இயந்திரங்களை திருச்சானூா் கோயில் உதவி செயல் அதிகாரி தேவராஜுலு மற்றும் கண்காணிப்பாளா் சீவானி ஆகியோரிடம் ஒப்படைத்தனா்.

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