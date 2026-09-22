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105-ஆக உயர்ந்த ராமர் கோயில் முறைகேடுகள்: பின்னணியில் பாஜக? அகிலேஷ் குற்றச்சாட்டு!

அயோத்தி ராமர் கோயில் நன்கொடை முறைகேடு 105 வழக்குகளாக உயர்ந்தது பற்றி..

Akhilesh

அகிலேஷ் யாதவ் - கோப்புப் படம்

Published On :

அயோத்தி ராமர் கோயில் முறைகேடு சம்பவங்களின் எண்ணிக்கை 105-ஆக உயர்ந்துள்ளதாகவும், இந்த முறைகேட்டில் பாஜகவுக்கு தொடர்பு இருப்பதாக சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் குற்றம் சாட்டினார்.

நன்கொடைகள் கையாடல் செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் விவகாரத்தை விசாரித்து வரும் நீதிமன்றத்தால் நியமிக்கப்பட்ட சிறப்பு விசாரணைக் குழு, செப்டம்பர் 25 அல்லது அதற்கு முன்னதாக தனது முதல் குற்றப்பத்திரிகையைத் தாக்கல் செய்யவுள்ளதாக உச்ச நீதிமன்றத்திடம் தெரிவித்த மறுநாளே சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவரின் இந்தக் குற்றச்சாட்டு வெளியாகியுள்ளது.

இதுதொடர்பாக அகிலேஷ் வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில்,

அயோத்தி ராமர் கோயிலில் நன்கொடை, காணிக்கைகள் முறைகேடு நடத்தப்பட்ட விவகாரத்தில் குற்றச் சம்பவம் 70-யிலிருந்து 105 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது. முறைகேடு சம்பவங்கள் சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவாகியுள்ளன.

அரசு மேற்பார்வையில் உள்ள மத நிதியை கையாடல் செய்யும் செயலாகவே இந்த முறைகேடு அமைந்துள்ளன. இச்சம்பவத்தில் பாஜக தலைவர்கள் மற்றும் அவர்களுடன் தொடர்புடையவர்கள் ஈடுபட்டுள்ளதாக அயோத்தி முழுவதும் பேசப்பட்டு வருவதொன்றாகும்.

மத நம்பிக்கையில் நன்கொடை வழங்கிய பக்தர்களுக்குத் துரோகம் இழைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரம் சநாதன தர்மத்தைப் பின்பற்றுபவர்களிடையே ஆழ்ந்த மனவேதனையை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.

பாஜக மக்கள் நம்பிக்கையை இழந்துவிட்டது. இந்தச் சம்பவத்தால் உத்தரப் பிரதேசம் மட்டுமன்று இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகளிலும் பாஜக கட்சிக்கு அவப்பெயர் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இனி பாஜகவுக்கு எதிராகத் தர்ம யுத்தம் நடைபெறும். இவ்வாறு அவர் ஹிந்தியில் பதிவிட்டுள்ளார்.

403 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட உத்தரப் பிரதேச சட்டப் பேரவைக்கான தேர்தல் 2027-இல் நடைபெறவுள்ளது.

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