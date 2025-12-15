சொந்த நிலத்திற்கு செல்ல வழிவிடாமல் தடுக்கும் விவசாயி: கோட்டாட்சியரிடம் புகாா்
ஆரணியை அடுத்த அடையபலம் கிராமத்தில் சொந்த நிலத்திற்குச் செல்ல வழிவிடாமல் தடுக்கும் விவசாயி மீது கோட்டாட்சியரிடம் நிலத்தின் உரிமையாளா் புகாா் கொடுத்தாா்.
ஆரணி வருவாய்க் கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற வாராந்திர மக்கள் குறைதீா் கூட்டத்தில் கோட்டாட்சியா் சிவாவிடம் 64 கோரிக்கை மனுக்களை வழங்கினா்.
விவசாயி மீது புகாா்
கூட்டத்தில், அடையபுலம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த கோகிலா என்பவா் தனது விவசாய நிலத்திற்குச் செல்லும் பாதையை தனிநபா் ஆக்கிரமித்துள்ளாா், ஆக்கிரமிப்பை அகற்றி வழி ஏற்படுத்தித்தர நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கோரிக்கை மனு வழங்கினாா்.
மேலும், களம்பூா் பகுதியைச் சோ்ந்த காளிங்கன் என்பவா் பேரூராட்சி நிா்வாகம் வீடு மற்றும் கடை கட்டடத்திற்கு சொத்து வரி அதிகளவில் விதிப்பதாகவும், இதனை குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் கோரிக்கை விடுத்தாா். கூட்டத்தில் சுமாா் 64 மனுக்கள் பெறப்பட்டன. துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
மேலும், கூட்டத்தில் பட்டா தொடா்பான மனுக்கள், பட்டா ரத்து, நிலஅளவை, கணினி திருத்தம், பரப்பு திருத்தம், பிறப்பு சான்றிதழ், முதியோா் உதவித்தொகை, மாற்றுத்திறனாளி உதவித்தொகை, பத்திரப்பதிவு ரத்து, கழிவு நீா் கால்வாய் வசதி, சாலை வசதி உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி 64 போ் மனு கொடுத்தனா். மனுக்களை பெற்றுக்கொண்ட கோட்டாட்சியா் அந்தந்த துறை அலுவலா்களிடம் வழங்கி நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டாா்.