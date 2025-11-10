வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 3 பவுன் தங்க நகை திருட்டு
வந்தவாசி அருகே வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 3 பவுன் தங்க நகை மற்றும் வெள்ளிப் பொருள்கள் திருடப்பட்து தொடா்பாக போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்.
வந்தவாசியை அடுத்த வெங்கிடாபுரம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் வேணுகோபால் (70). இவரது மனைவி ராஜேஸ்வரி உடல்நல பிரச்னை காரணமாக சென்னையில் மகள் வீட்டில் தங்கி சிகிச்சை பெற்று வருகிறாா். இவரை பாா்ப்பதற்காக வேணுகோபால் வீட்டை பூட்டி விட்டு சனிக்கிழமை சென்னை சென்றுள்ளாா்.
இந்த நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை இவரது வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருந்ததைக் கண்ட அக்கம் பக்கத்தினா் வேணுகோபாலுக்கு தகவல் தெரிவித்தனா்.
இதையடுத்து இவா் வீட்டுக்கு வந்து பாா்த்தபோது பீரோவிலிருந்த 3 பவுன் தங்க நகைகள், 770 கிராம் வெள்ளிப் பொருள்களை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றிருப்பது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து வேணுகோபால் அளித்த புகாரின் பேரில் வடவணக்கம்பாடி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.