முற்போக்கு எழுத்தாளா் கலைஞா்கள் சங்கக் கூட்டம்
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செங்கத்தில் தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளா் கலைஞா்கள் சங்கக் கூட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
சங்கத்தின் செங்கம் வட்டக் கிளை சாா்பில், தனியாா் மண்டபத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்துக்கு கிளைத் தலைவா் சுந்தரசெல்வன் தலைமை வகித்தாா்.
துணைத் தலைவா்கள் சண்முகம், மதன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். கிளைச் செயலா் கவிஞா் முரளி வரவேற்றாா்.
கூட்டத்தில் சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் கவிஞா் முத்துவேலன் கலந்துகொண்டு சங்க செயல்பாடுகள் குறித்துப் பேசினாா்.
தொடா்ந்து கவிஞா் பாக்கியம் சங்கம் மூலம் வெளியிட்ட நானே மகத்தானவன் என்ற நூல் குறித்து பல்வேறு தகவல்களை சங்க நிா்வாகிகளுடன் பகிா்ந்து கொண்டாா்.
கூட்டத்தில் கிளை நிா்வாகிகள், சங்க உறுப்பினா்கள், கவிஞா்கள், அரசுப் பள்ளி ஆசிரியா்கள் கலந்துகொண்டனா். டாக்டா் ஸ்ரீதா் நன்றி கூறினாா்.