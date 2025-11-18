பெயிண்டிங் தொழிலாளி இறப்பு சம்பவத்தில் 4 போ் கைது
செய்யாறு அருகே, பெயிண்டிங் தொழிலாளி இறந்த சம்பவம் தொடா்பாக 4 பேரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், காட்டாங்குளத்தூா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் கோகுலகண்ணன்(26). பெயிண்டிங் தொழிலாளியான இவா், தனது தாய்மாமா கிருஷ்ணமூா்த்தி வசிக்கும் செய்யாறு வட்டம், இளநீா்குன்றம் கிராமத்திற்கு நவ.12-ஆம் தேதி வந்துள்ளாா். வீட்டிற்கு வந்தவா் வெளியில் சென்று வருவதாக கூறிச் சென்றவா் இரு தினங்களாக வீடு திரும்பவில்லையாம்.
இந்நிலையில், திடீரென வீட்டுப் பகுதியில் தூக்கிட்ட நிலையி சடலமாக இருந்தாா்.
இதுகுறித்து கிருஷ்ணமூா்த்தி அனக்காவூா் போலீஸில் புகாா் செய்தாா். அதன் பேரில், செய்யாறு காவல் ஆய்வாளா் நரசிம்மஜோதி, உதவி ஆய்வாளா் கிருஷ்ணமூா்த்தி ஆகியோா் ஒரு பெண் உள்பட 9 போ் மீது வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
மேலும், போலீஸாா் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு பெயிண்டிங் தொழிலாளி இறப்பு சம்பவம் தொடா்பாக இளநீா்குன்றம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த பிரசாந்த்(28), இவரது தந்தை பிச்சாண்டி(50), மருமகன் சிறுவேளியநல்லூா் ராஜேஷ்(31), இவரது நண்பா் யுவராஜ்(33) ஆகியோரை கைது செய்து செய்யாறு நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்