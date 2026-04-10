Dinamani
சென்னை மாநகர காவல் ஆணையராக அபின் தினேஷ் மோதக் பொறுப்பேற்பு!சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் அருண் மாற்றம்! சென்னையில் வாக்காளர் தகவல் சீட்டு வழங்கும் பணி! ஏப்.12ஆம் தேதி முதல்!சென்னையில் ஐபிஎல்: மெட்ரோ ரயிலில் இலவசமாக பயணிக்கலாம்!பச்சைத் துண்டுப் போட்டு பச்சை துரோகம் செய்தவர் பழனிசாமி: முதல்வர் ஸ்டாலின்அஸ்ஸாம் தேர்தல்! ஏப்.11-ல் மறு வாக்குப் பதிவு!மதுரா: யமுனையில் சுற்றுலாப் படகு கவிழ்ந்ததில் 10 பேர் பலி பொறியியல் கல்வியில் இரண்டு படிப்புகளுக்குக் கூடுதல் மவுசு! ஏன்?தமிழ்நாடு மகிளா காங்கிரஸ் தலைவர் விலகல்!
/
திருவண்ணாமலை

அதிமுக ஆட்சி அமைந்தவுடன் கிராமங்கள்தோறும் மீண்டும் மினி கிளினிக்குகள் தொடங்கப்படும்: முன்னாள் அமைச்சா் முக்கூா்.என்.சுப்பிரமணியன்

தமிழகத்தில் மீண்டும் அதிமுக ஆட்சி அமைந்தவுடன் கிராமங்கள்தோறும் மினி கிளினிக்குகள் தொடங்கப்படும் என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், செய்யாறு தொகுதி வேட்பாளருமான முக்கூா் என்.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தாா்.

News image

புதேரிபுல்லவாக்கம் கிராமத்தில் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்ட அதிமுக வேட்பாளா் முக்கூா் என்.சுப்பிரமணியன்.

Updated On :10 ஏப்ரல் 2026, 7:14 pm

Syndication

செய்யாறு தொகுதி, வெம்பாக்கம் ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட பூதேரி புல்லவாக்கம், கம்பந்தாங்கல், தண்டபந்தாங்கல், பெருமாந்தாங்கல், கொடையம்பாக்கம், ஆலந்தாங்கல், பெருங்கட்டூா், தென்கழனி, அசனமாபேட்டை, வடமணபபாக்கம், மேல்பூதேரி உள்ளிட்ட கிராமங்களில் அவா் வெள்ளிக்கிழமை வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.

புதேரிபுல்லவாக்கம் கிராமத்தில் வாக்குசேகரிப்பில் ஈடுபட்டபோது முக்கூா் என்.சுப்பிரமணியன் பேசியாதவது:

முன்னாள் முதல்வா் ஜெயலலிதா கிராமப்புற மக்கள் வளா்ச்சிக்காக பல்வேறு திட்டங்களை அறிவித்து செயல்படுத்தினாா். அவா் வழியில் வந்த எடப்பாடி பழனிசாமி சிறப்பான ஆட்சியை வழங்கினாா். அதிமுக ஆட்சியில் செயல்படுத்தப்பட்ட பல்வேறு திட்டங்கள் திமுக ஆட்சியில் நிறுத்தப்பட்டுவிட்டன.

தமிழகத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் மீண்டும் அதிமுக ஆட்சியமைந்தவுடன் கிராமங்கள்தோறும் மினி கிளினிக் தொடங்கப்படும். செய்யாறு தொகுதி வளா்ச்சி பெற அதிமுகவை வாக்காளா்கள் ஆதரிக்க வேண்டும் என்றாா்.

தொடர்புடையது

தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் ஆட்சி அமைப்பதே எங்கள் இலக்கு: எடப்பாடி பழனிசாமி

அதிமுக ஆட்சி அமைந்தவுடன் ஊழல் செய்த திமுகவினா் மீது சட்ட நடவடிக்கை

செய்யாறு தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்

தேஜ கூட்டணி ஆட்சி அமைந்தவுடன் அனைத்து ”சார்”களும் சிறைக்குச் செல்வது உறுதி: டிடிவி தினகரன்

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

9 ஏப்ரல் 2026