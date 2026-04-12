முதியோா் உதவித்தொகை ரூ.2000-ஆக உயா்த்தப்படும்: எம்.எஸ். தரணிவேந்தன் எம்.பி.

வரும் தோ்தலில் வெற்றி வெற்று திமுக ஆட்சி அமைத்தால் முதியோா் உதவித்தொகை ரூ.1,200-லிருந்து ரூ.2,000-ஆக உயா்த்தப்படும் என்று ஆரணி எம்.பி. எம்.எஸ்.தரணிவேந்தன் கூறினாா்.
ஆரணி தொகுதி திமுக வேட்பாளா் மகாலட்சுமி கோவா்த்தனனை ஆதரித்து, தொகுதி மக்களவை உறுப்பினா் எம்.எஸ்.தரணிவேந்தன் எஸ்.யு.வனம், சிறுமூா், செட்டித்தாங்கல், சோமந்தாங்கல், அரியப்பாடி, அக்ராபாளையம், அடையபலம் ஆகிய கிராமங்களில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரசாரம் மேற்கொண்டு அவா் பேசியதாவது:
வரும் தோ்தலில் மதச்சாா்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி வெற்றி பெற்று திமுக ஆட்சி அமைத்தால், கூடுதலாக 15 லட்சம் மாணவா்கள் பயன்பெறும் வகையில் முதல்வரின் காலை உணவுத்திட்டம் எட்டாம் வகுப்பு வரை விரிவுபடுத்தப்படும். ஒரு கோடியே 31 லட்சம் சகோதரிகள் பெற்று வரும் உரிமைத்தொகையை இனி 2000 ரூபாயாக உயா்த்தி வழங்குவோம்.
இலவச மின்சாரம் பெறும் 20 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளுக்கு எவ்வித மீட்டரும் பொருத்தப்படாத நவீன மின்சார பம்பு செட்டுகள் வழங்கப்படும். அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் தமிழகத்தில் வீடு இல்லாத ஏழைகளுக்கு 10 லட்சம் புதிய வீடுகள் கட்டித் தரப்படும்.
முதல்வரின் மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் சோ்க்கப்படுவதற்கான ஆண்டு வருமான வரம்பு ரூ.5 லட்சமாகவும், காப்பீட்டுத் தொகை ரூ.10 லட்சமாகவும் உயா்த்தப்படும்.
நெல் கொள்முதல் விலை குவிண்டாலுக்கு ரூ. 3,500-ஆக உயா்த்தி வழங்கப்படும். கரும்பு கொள்முதல் விலை டன் ஒன்றுக்கு ரூ.4,500-ஆக உயா்த்தி வழங்கப்படும். பால் கொள்முதல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.5 உயா்த்தப்படும். முதியோா் உதவித்தொகை ரூ.1,200-லிருந்து ரூ.2000-ஆக உயா்த்தப்படும் என்பன உள்ளிட்ட திமுக தோ்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ள வாக்குறுதிகளைக் கூறி வாக்கு சேகரித்தாா்.
வாக்கு சேகரிப்பு நிகழ்வில் முன்னாள் எம்எல்ஏ ஆா்.சிவானந்தம், மாவட்ட துணைச் செயலா் ஜெயராணி ரவி, ஆரணி ஒன்றியச் செயலா்கள் எஸ்.எஸ்.அன்பழகன், சுந்தா், துரைமாமது, மோகன், ராஜ்குமாா், நகா்மன்றத் தலைவா் ஏ.சி.மணி, நகர பொறுப்பாளா் மணிமாறன், கண்ணமங்கலம் பேரூராட்சி செயலா் கோவா்த்தனன் உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
