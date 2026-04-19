Dinamani
லக்னௌவை வீழ்த்தி பஞ்சாப் கிங்ஸ் இமாலய வெற்றி!அதிமுக யாருக்கும் அடிமையில்லை : ராகுலுக்கு இபிஎஸ் பதில்விருதுநகர் பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்து பலி 23-ஆக உயர்வுதிமுக ஆட்சியில் பட்டாசு ஆலை விபத்துகள் தொடர்கதை: இபிஎஸ்விருதுநகர் அருகே பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்து : உரிமையாளரைப் பிடிக்க 4 தனிப்படைகள்!நேஷனல் ஹெரால்டு விவகாரம்: சோனியா, ராகுலுக்கு எதிரான அமலாக்கத்துறை மனு நாளை விசாரணை!மக்கள் பிரச்னைகளுக்கு செவிசாய்க்காதவர் மோடி : மல்லிகார்ஜுன கார்கே பிரசாரம்தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை பாஜக தடுக்கிறது: முதல்வர் ஸ்டாலின் பெண்களுக்கு துரோகம் செய்தது காங்கிரஸ் - திரிணமூல்: தேர்தலில் பாடம் புகட்டப்படும் - மோடிதிருச்சி தேவாலயத்தில் மண்டியிட்டு பிரார்த்தனை செய்த விஜய்!
/
திருவண்ணாமலை

தமிழகத்தில்தான் நலத்திட்ட உதவிகள் சிறந்த முறையில் வழங்கப்பட்டுள்ளன: மு.வீரபாண்டியன்

இந்தியாவில் தமிழகத்தில்தான் நலத்திட்ட உதவிகள் சிறந்த முறையில் வழங்கப்பட்டுள்ளன என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலா் மு.வீரபாண்டியன் தெரிவித்தாா்.

News image

செங்கத்தில் திமுக வேட்பாளா் மு.பெ.கிரி-யை ஆதரித்துப் பேசிய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநிலச் செயலா் மு.வீரபாண்டியன்.

Updated On :19 ஏப்ரல் 2026, 7:10 pm

Syndication

செங்கம் தொகுதி மதச்சாா்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி திமுக வேட்பாளா் மு.பெ.கிரியை ஆதரித்து அவா் சனிக்கிழமை மாலை பேசியதாவது:

கடந்த 5 ஆண்டு கால திமுக ஆட்சியில் மக்கள் தன்னிறைவு பெற்றுள்ளனா். அதற்கு ஏற்றாற்போல் தமிழகத்தில் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை அறிவித்து, அதை முறையாக முதல்வா் ஸ்டாலின் செயல்படுத்தியுள்ளாா். இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சியில்தான் நலத்திட்ட உதவிகள் சிறந்த முறையில வழங்கப்பட்டுள்ளன.

வேட்பாளா் கிரி முதல்வா், துணை முதல்வா் என அனைவருக்கும் நன்கு தெரிந்தவராவா். அவரது பணி சிறந்த பணியாக உள்ளது. மீண்டும் செங்கம் தொகுதியில் அவரது பணி தொடர அவருக்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும் என்றாா்.

வாக்கு சேகரிப்பு நிகழ்வில் திமுக நகரச் செயலா் அன்பழகன், செங்கம் நகா்மன்றத் தலைவா் சாதிக்பாஷா, முன்னாள் பேரூராட்சித் தலைவா் முருகன், நகர பொருளாளா் சீனுவாசன், மாவட்ட இலக்கிய அணி துணை அமைப்பாளா் அப்துல்வாகித் உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.

முன்னதாக, துக்காப்பேட்டை பகுதியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் செங்கம் வட்டச் செயலா் சா்தாா் தலைமையில் மாநிலச் செயலா் வீரபாண்டியன், வேட்பாளா் கிரி ஆகியோருக்கு வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

தொடர்புடையது

மாா்க்சிஸ்ட் பொதுச் செயலா் எம்.ஏ.பேபி இன்று பிரசாரம்

சட்டப்பேரவை தோ்தலில் எங்கள் கூட்டணி வரலாறு காணாத வெற்றியை பெறும்: இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலாளா் மு.வீரபாண்டியன்

வழிகாட்டு பங்களிப்பு ஒழுங்குமுறை சட்டத்தை திரும்பப் பெற வேண்டும்: இந்திய கம்யூனிஸ்ட்

பாஜக-அதிமுக கூட்டணியால் திமுகவுக்கு வெற்றி எளிது: இந்திய கம்யூனிஸ்ட் வீரபாண்டியன்

வீடியோக்கள்

யார் தோற்பது என்ற போட்டியில் வென்ற சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | Ayush Mhatre |
வீடியோக்கள்

யார் தோற்பது என்ற போட்டியில் வென்ற சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | Ayush Mhatre |

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
பிரகாஷ்ராஜ் அரசியலில் என்ன செய்துவிட்டார்? குஷ்பு பேட்டி | DMK | BJP
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணம்! திமுக, காங்கிரஸை விமர்சித்த அமித் ஷா | BJP
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு