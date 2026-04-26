Dinamani
ஈரானுடனான அமைதிப்பேச்சு ரத்து! அமெரிக்க பிரதிநிதிகள் குழு தாயகம் திரும்ப டிரம்ப் உத்தரவுஐபிஎல்: ராஜஸ்தானுக்கு எதிராக ஹைதராபாத் அணி அபார வெற்றிபட்டியலின சமூகங்களுக்கு உள் ஒதுக்கீடு வழங்க கர்நாடக அமைச்சரவை ஒப்புதல்!திருச்சி - தாம்பரம் இடையே நாளை(ஏப். 26) சிறப்பு ரயில்! நீதி ஆயோக் துணைத் தலைவராக முன்னாள் தலைமைப் பொருளாதார ஆலோசகர் நியமனம்!மேற்கு வங்க பாஜக எம்எல்ஏவுக்கு நீதி ஆயோக் துணைத் தலைவர் பதவி: பிரதமரைச் சந்தித்து வாழ்த்து டெல்லி வீரர் லுங்கி இங்கிடிக்கு தலையில் காயம்! ஆம்புலன்ஸில் அழைத்துச் செல்லப்பட்டார் தெலங்கானா மேலவை உறுப்பினராகிறார் அசாருதீன்: ஆளுநர் ஒப்புதல்!அதானி நிறுவனத்தின் உண்மையான பெயர் மோதானி: ராகுல் கடும் தாக்கு
/
திருவண்ணாமலை

சித்திரை பெளா்ணமி: திருவண்ணாமலைக்கு கூடுதல் ரயில்கள் இயக்கக் கோரிக்கை

News image

ரயில் - (கோப்புப்படம்)

Updated On :25 ஏப்ரல் 2026, 8:10 pm

Syndication

திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் வருகிறா 30-ஆம் தேதி நடைபெறும் சித்திரை பெளா்ணமி விழாவையொட்டி கூடுதல் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்க வேண்டும் என பக்தா்கள் சாா்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.

திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் தரிசனம் செய்வதற்காக தினமும் ஏராளமான பக்தா்கள் வந்து செல்கின்றனா்.

இதுதவிர, பௌா்ணமி மற்றும் விசேஷ தினங்களில் லட்சக்கணக்கான பக்தா்கள் கிரிவலம் செல்கின்றனா். இதில் சித்திரை பௌா்ணமி திருவிழா, மகா தீபம் ஏற்றப்படும் நிகழ்ச்சி நாள்களில் பல லட்சம் பக்தா்கள் கிரிவலம் செல்கின்றனா். நிகழாண்டுக்கான சித்திரை பௌா்ணமி வருகிற ஏப்ரல் 30-ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை இரவு தொடங்கி மறுநாள் (மே 1) இரவு நிறைவு பெறுகிறது. வழக்கம் போல, நிகழாண்டும் சித்திரை பெளா்ணமியின்போது பல லட்சம் பக்தா்கள் கிரிவலம் செல்ல திருவண்ணாமலைக்கு வருவாா்கள் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.

மாவட்ட நிா்வாகம் சாா்பில் பக்தா்களுக்குத் தேவையான அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரும் பணிகள் தீவிரமாக யநடைபெற்று வருகின்றன.

கூடுதல் சிறப்பு ரயில்கள்

திருவண்ணாமலைக்கு வெளிமாவட்டம், வெளி மாநிலங்களில் இருந்து வருகை தரும் பக்தா்கள் அவா்களின் பகுதிகளுக்கு திரும்பிச் செல்லும் வகையில் சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படும்.

மேலும் கூட்ட நெரிசலை தவிா்க்க சென்னை, வேலூா், விழுப்புரம் ஆகிய பகுதிகளில் இருந்து சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும். ஆனால், தென் மாவட்டங்களில் இருந்து வரும் பக்தா்கள் திருவண்ணாமலையிலிருந்து திரும்பிச் செல்ல ஒவ்வொரு ஆண்டும் மிகவும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகின்றனா். அதேபோல, ஒவ்வொரு ஆண்டும் சித்திரை பௌா்ணமிக்கு கிரிவலம் செல்ல வரும் பக்தா்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வண்ணம் உள்ளது.

எனவே, இதனை கருத்தில் கொண்டு திருவண்ணாமலைக்கு வெளி மாவட்டம், வெளி மாநிலங்களில் இருந்து பக்தா்கள் சித்திரை பௌா்ணமி கிரிவலம் வருவதற்கும், கிரிவலம் முடிந்து திரும்பிச் செல்லும் வகையிலும் கூட்ட நெரிசலை தவிா்க்கவும் குறிப்பாக திருச்சி, மதுரை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்குச் செல்லும் வகையில் கூடுதல் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பக்தா்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

கோயில் படம்....

