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திருவண்ணாமலை

27 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல்: வியாபாரி கைது

செய்யாறு அருகே வீட்டில் பதுக்கி வைத்திருந்த 27 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், இது தொடா்பாக வியாபாரியை கைது செய்தனா்.

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கைது

Updated On :2 ஆகஸ்ட் 2026, 11:29 pm IST

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செய்யாறு அருகே வீட்டில் பதுக்கி வைத்திருந்த 27 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், இது தொடா்பாக வியாபாரியை கைது செய்தனா்.

செய்யாறு காவல் உள்கோட்டம் மோரணம் காவல் ஆய்வாளா் பி.மணிமாறன் தலைமையிலான காவலா்கள் இளையராஜா, சண்முகம் ஆகியோா் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள் விற்பனை செய்யப்படுகிா என்று கண்காணித்து வந்தனா்.

அப்போது கிடைத்த தகவலின் பேரில் பெருங்கட்டூா் ஜெ.ஜெ.நகரில் வசிக்கும் கீதா என்பவரின் வீட்டின் பின்புறத்தில், கல்வி நிலைய பகுதிகளில் விற்பனை செய்வதற்காக மறைத்து வைத்திருந்த சுமாா் ரூ.11 ஆயிரம் மதிப்பிலான 27 கிலோ புகையிலைப் பொருள் பாக்கெட்டுகளை பறிமுதல் செய்தனா்.

இதுகுறித்து மோரணம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து ஆராத்திரிவேளூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த வியாபாரி தங்கவேல்(60) என்பவரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.

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