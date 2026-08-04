வெடால் ஸ்ரீபச்சையம்மன் கோயிலில் தீமிதி திருவிழா

வந்தவாசியை அடுத்த வெடால் கிராமத்தில் உள்ள ஸ்ரீபச்சையம்மன் கோயிலில் தீமிதி திருவிழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
இதையொட்டி கடந்த வெள்ளிக்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் விழா தொடங்கியது. சனிக்கிழமை அலங்கரிக்கப்பட்ட அம்மன் வீதியுலா சென்று பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா். பின்னா் ஞாயிற்றுக்கிழமை பெண்கள் அம்மனுக்கு பொங்கல் வைத்தனா். திங்கள்கிழமை அக்னி கரகம் எடுத்தல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
பின்னா் செவ்வாய்க்கிழமை தீமிதி திருவிழா நடைபெற்றது. இதையொட்டி, காலை அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், பூஜைகள் நடைபெற்றன.
இதனைத் தொடா்ந்து வெடால் மற்றும் சுற்றியுள்ள பல்வேறு கிராமங்களைச் சோ்ந்த பக்தா்கள் அம்மனை வேண்டிக் கொண்டு தீமிதித்தனா்.
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