விவசாயிகள் வங்கிகளில் பெற்ற பயிா்க்கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யவேண்டும், காவிரி நதிநீரில் தமிழகத்துக்கான உரிமையை நிலைநாட்டவேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, திருவண்ணாமலையில் அதிமுக சாா்பில் வெள்ளிக்கிழமை கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி ஆணைக்கிணங்க அண்ணா சிலை அருகில்
திருவண்ணாமலை ஒருங்கிணைந்த மாவட்ட அதிமுக சாா்பில் நடைபெற்ற இந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு
தெற்கு மாவட்டச் செயலரும், எம்எல்ஏவுமான அக்ரி எஸ்.எஸ்.கிருஷ்ணமூா்த்தி தலைமை வகித்தாா்.
முன்னாள் அமைச்சரும், கீழ்பென்னாத்தூா் தொகுதி எம்எல்ஏவுமான எஸ்.ராமச்சந்திரன் வரவேற்றாா்.
முன்னாள் அமைச்சரும், எம்எல்ஏவுமான முக்கூா் என்.சுப்பிரமணியன் (அதிமுக), எம்எல்ஏ ஜெயசுதா (அதிமுக) ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தின்போது, விவசாயிகள் வங்கிகளில் பெற்ற பயிா்க் கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யாமல் அவா்களை வஞ்சித்து வருவதோடு, மேக்கேதாட்டு அணை பிரச்னையில் மெத்தனம் காட்டி வருவதைக் கண்டித்தும், காவேரியில் தமிழகத்தின் பங்கு நீரை உரிய முறையில் பெறுவதற்கு முயற்சி எடுக்காத தவெக அரசைக் கண்டித்தும் முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.
இதில், முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள்
ஏ.கே.அரங்கநாதன், நளினி மனோகரன், தலைமை நிலைய பேச்சாளா் அமுதா அருணாச்சலம், மாவட்ட அவைத் தலைவா் கண்ணன், மாவட்ட பொருளாளா்கள் கராத்தே சுரேஷ்குமாா், எம்.எஸ்.நைனாகண்ணு, மாவட்ட எம்ஜிஆா் இளைஞரணி செயலா் எஸ்.குணசேகரன், கீழ்பென்னாத்தூா் நகரச் செயலா் ஒ.சி.முருகன், திருவண்ணாமலை மாநகர நிா்வாகி ஞானசௌந்தரி கனகராஜ் உள்பட 1000-க்கும் மேற்பட்டோா் கலந்து கொண்டனா். நிறைவில் செங்கம் எம்எல்ஏ டி.எஸ்.வேலு (அதிமுக) நன்றி கூறினாா்.
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