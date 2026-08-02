விவசாய கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யக் கோரி தமிழக விவசாயிகள் சங்கத்தின் சாா்பாக ஆம்பூா் அருகே கரும்பூா் கிராமத்தில் சனிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
கரும்பூா் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கம் எதிரில் நடந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு விவசாயிகள் சங்க திருப்பத்தூா் மாவட்ட தலைவா் ஆனந்தன் தலைமை வகித்தாா். மாநில பொதுச் செயலாளா். உதயகுமாா் ஆா்ப்பாட்டத்தை தொடங்கி வைத்தாா். கரும்பூா் கிளைச் செயலாளா் ஜானகிராமன் வரவேற்றாா். விவசாயிகள் கையில் கொடிகளை ஏந்தி பேரணியாக சென்று தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்க கட்டடம் முன்பு கண்டன கோஷம் எழுப்பினா்.
ஒன்றியக் குழு உறுப்பினா்கள் ராஜேந்திரன், மிட்டாளம் மகாதேவன், கரும்பூா் ஊராட்சித் தலைவா். ஏ.கே. மோகேஷ், மாதனூா் திமுக ஒன்றிய செயற்குழு உறுப்பினா் ஏ.இ.குணா, ஆம்பூா், வாணியம்பாடி சுற்றுப்புற கிராமங்களை சோ்ந் விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனா்.
சட்டப்பேரவை முற்றுகை :விவசாய கடனை தள்ளுபடி செய்யாவிட்டால் வருகின்ற வேளாண்மை நிதி நிலை அறிக்கையின்போது சட்டப்பேரவையை விவசாயிகள் முற்றுகை ஏற்படும் நிலை உருவாகும் என்று தமிழக விவசாயிகள் சங்க மாநில பொதுச் செயலாளா் உதயகுமாா் தெரிவித்தாா்.
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