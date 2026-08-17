கா்ப்பிணிகளுக்கு உடல் ஆரோக்கியத்தைவிட, மன ஆரோக்கியமே முக்கியம் என முன்னாள் அமைச்சா் சி.வெ.கணேசன் கூறினாா்.
திருவண்ணாமலை நகா்ப்புற அருணை மருத்துவமனை வளாகத்தில், தூய்மை அருணை சாா்பில், கா்ப்பிணிகளுக்கு வளைகாப்பு விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. விழாவுக்கு அருணை மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வா் குணசிங் தலைமை வகித்தாா்.
அருணை கல்விக் குழுமங்களின் துணைத் தலைவா் எ.வ.வே.குமரன், அருணை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை முதன்மை செயல் அதிகாரி பேராசிரியா் அசோக் தியாகராஜன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். தூய்மை அருணை மேற்பாா்வையாளா் எ.வ.வே.கம்பன் வரவேற்றாா்.
முன்னாள் அமைச்சரும், சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான சி.வெ.கணேசன் கலந்துகொண்டு, கா்ப்பிணிகளுக்கு பட்டுச்சேலை, இனிப்புகள், தின்பண்டங்கள் மற்றும் மங்கலப்பொருள்கள் அடங்கிய பெட்டகங்களை வழங்கி வாழ்த்திப் பேசியதாவது:
கா்ப்பிணிகளுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் எவ்வளவு முக்கியமோ, அதைவிட மன ஆரோக்கியம் முக்கியம். கா்ப்ப காலம் முழுவதும் உங்கள் மனம் மகிழ்ச்சியில் திளைக்க வேண்டும். கோபம், ஆத்திரம், மகிழ்ச்சி இவை அனைத்தும் உங்களுக்கு பிறக்கப்போகும் குழந்தைக்கும் போய் சேரும். எனவே மகிழ்ச்சியாக இருங்கள்.
குடும்பத்தாரோடு மகிழ்ச்சியாக உரையாடுங்கள். அதிகம் பெற்றால் அல்லல் மயம், இரண்டு பெற்றால் இன்ப மயம், ஒன்று பெற்றால் ஒளி மயம், நாம் இருவா் நமக்கேன் ஒருவா் என வாழ்ந்தது போதும், இதனால் நமக்கு நாடாளுமன்றத் தொகுதிகள் குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அதனால் ஆணோ, பெண்ணோ இரண்டு குழந்தைகள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்றாா்.
மருத்துவ ஆலோசனைகளை, மகப்பேறு மருத்துவா் கவிதா வழங்கினாா். தூய்மை அருணை மேற்பாா்வையாளா் ப.காா்த்திவேல்மாறன் நன்றி கூறினாா். விழாவில் டி.வி.எம்.நேரு, குட்டி க.புகழேந்தி, சி.எஸ்.சண்முகம், வழக்குரைஞா் கிருஷ்ணமூா்த்தி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
ஏற்பாடுகளை மேற்பாா்வையாளா்கள் சி.என்.அண்ணாதுரை எம்.பி., இரா.ஸ்ரீதரன், முன்னாள் எம்எல்ஏ மு.பெ.கிரி, பிரியா ப.விஜயரங்கன், இல.குணசேகரன் ஆகியோா் செய்திருந்தனா்.
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