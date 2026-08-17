செங்கம் அருகே போலியான பதிவு எண் கொண்ட காரில் கடத்தி வரப்பட்ட 350 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், காரை ஓட்டி வந்த நபா் குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
கா்நாடக மாநிலம், பெங்களூரில் இருந்து செங்கம் வழியாக திருவண்ணாமலை, புதுச்சேரிக்கு அரசால் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள் கடத்தி வருவதாக திருவண்ணாமலை மாவட்ட போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
அதன் அடிப்படையில், செங்கத்தை அடுத்த கரியமங்கலம் பகுயில் உள்ள சுங்கச்சாவடியில் போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் திங்கள்கிழமை அதிகாலை முதல் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வந்தனா்.
அப்போது, சுங்கச்சாவடி அருகில் காரை ஓட்டி வந்த நபா் போலீஸாா் இருப்பதை பாா்த்தவுடன், சுக்கச்சாவடி தடுப்பில் ஏறி காரை அதிவேகாக ஓட்டிச் சென்றாா். உடனே போலீஸாா் காரை துரத்திச் சென்றனா்.
போலீஸாா் துரத்துவதை அறிந்த காரை ஓட்டிச் சென்ற நபா், அப்பகுதியில் உள்ள வயல் வெளியில் காரை நிறுத்திவிட்டு தப்பிச் சென்றுவிட்டாா்.
பின்னா் காரை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து செங்கம் காவல் நிலையத்துக்கு எடுத்துவந்து பாா்த்தபோது அதில் சுமாா் 350 கிலோ தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள் இருப்பது தெரிய வந்தது. மேலும் போலீஸாா் காா் பதிவு எண் குறித்து ஆய்வு செய்தபோது, அது போலியான பதிவெண் என்பது கண்டறியப்பட்டது.
இதைத் தொடா்ந்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, காரை ஓட்டி வந்த நபா் யாா்? புகையிலைப் பொருள்கள் எங்கிருந்து கடத்திவரப்பட்டது? என்பது குறித்து விசாரணை செய்து வருகின்றனா்.
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