சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தவா் கைது
வந்தவாசி அருகே சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தாக, போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் ஒருவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
வந்தவாசி அருகே சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தாக, போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் ஒருவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
வந்தவாசி அருகே ஒரு அரசு விடுதியில் தங்கியுள்ள மாணவிகள் சிலா் அந்தப் பகுதியில் உள்ள அரசு மகளிா் பள்ளியில் படித்து வருகின்றனா்.
கடந்த வெள்ளிக்கிழமை பள்ளிக்குச் சென்ற விடுதி மாணவிகள் 4 பேருக்கு அந்த வழியாக வந்த தேசூா் அரசமரத் தெருவைச் சோ்ந்த ஏழுமலை (48) பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளாா்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிந்த தேசூா் போலீஸாா் ஏழுமலையை கைது செய்தனா்.
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