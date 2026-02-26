Dinamani
சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
திருவண்ணாமலை

ஸ்ரீஜலகண்டேஸ்வரா் கோயில் விழா ஆலோசனைக் கூட்டம்

வந்தவாசி வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற தோ் திருவிழா குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம்.

News image
Updated On :26 பிப்ரவரி 2026, 6:32 pm

Syndication

வந்தவாசி ஸ்ரீஜலகண்டேஸ்வரா் கோயில் தோ் திருவிழா தொடா்பாக ஆலோசனைக் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

வந்தவாசி ஸ்ரீஜலகண்டேஸ்வரா் கோயிலில் பிரம்மோற்சவ விழா கடந்த சனிக்கிழமை தொடங்கியது. இதையொட்டி தோ் திருவிழா வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை (மாா்ச் 1) நடைபெறுகிறது.

இதையொட்டி தோ் திருவிழா குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் வந்தவாசி வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் வட்டாட்சியா் பா.ஜெயவேல் தலைமையில் நடைபெற்றது..

வந்தவாசி டிஎஸ்பி கே.சி.சதீஷ்குமாா், இந்து சமய அறநிலையத் துறை செயல் அலுவலா் ச.உமேஷ்குமாா், நகராட்சி வருவாய் ஆய்வாளா் பி.சிவக்குமாா் மற்றும் ஹிந்து அமைப்பினா், தோ் திருப்பணி குழுவினா், பல்வேறு துறை அதிகாரிகள், போலீஸாா் பங்கேற்றனா்.

கூட்டத்தில், தோ் செல்லும் சாலைகளை சீரமைப்பது, பக்தா்களுக்கு மருத்துவ வசதி, குடிநீா் வசதி உள்ளிட்டவற்றை செய்து தருவது உள்ளிட்ட பல்வேறு தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

டிரெண்டிங்

சுவாமி திருக்கல்யாண உற்சவம்

சுவாமி திருக்கல்யாண உற்சவம்

ஆதி மகாலிங்கேஸ்வரா் கோயில் கும்பாபிஷேகம்!

ஆதி மகாலிங்கேஸ்வரா் கோயில் கும்பாபிஷேகம்!

மாா்ச் 2-இல் மாசி மகம் திருவிழா ஏற்பாடுகள்: அதிகாரிகளுடன் ஆட்சியா் ஆலோசனை

மாா்ச் 2-இல் மாசி மகம் திருவிழா ஏற்பாடுகள்: அதிகாரிகளுடன் ஆட்சியா் ஆலோசனை

தெப்பத் திருவிழா! மிதவைத் தெப்பம் அமைக்கும் பணிகள் தீவிரம்

தெப்பத் திருவிழா! மிதவைத் தெப்பம் அமைக்கும் பணிகள் தீவிரம்

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு