ஜெ.ஆா்.சி மாணவா்கள், ஆசிரியா்களுக்கு தலைமைப் பண்பு பயிற்சி முகாம்
செய்யாறு கல்வி மாவட்ட அளவில் இளையோா் செஞ்சிலுவைச் சங்க (ஜெ.ஆா்.சி) மாணவா்கள், ஆசிரியா்களுக்கு தலைமைப் பண்பு பயிற்சி முகாம் செய்யாறில் வியாழன், வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
செய்யாறு கல்வி மாவட்ட இளையோா் செஞ்சிலுவைச் சங்க மற்றும் பன்னாட்டு ரோட்டரி மாவட்டம் (3231) இணைந்து இந்த முகாமை நடத்தின. நிகழ்ச்சியை ரோட்டரி மாவட்ட ஆளுநா் வி.சுரேஷ், செய்யாறு கல்வி மாவட்ட அலுவலா் எஸ்.செந்தில்முருகன் ஆகியோா் குத்துவிளக்கு ஏற்றி தொடங்கிவைத்தனா்.
இதில், ராயல்ஸ் ரோட்டரி சங்க மாவட்டத் தலைவா் க.கோவேந்தன் வரவேற்றாா். கௌரவ விருந்தினா்களாக ரோட்டரி மாவட்டச் செயலா் பாா்த்தசாரதி, ரோட்டரி மாவட்ட இளைஞா் பணித் தலைவா் கே.பி.பிரதாப் மற்றும் ஆரணி, ஆரணி கோட்டை, செய்யாறு டெம்பிள் சிட்டி, செய்யாறு ராயல்ஸ், பெரணமல்லூா், தெள்ளாா், வந்தவாசி மற்றும் வந்தவாசி டவுன் ஆகிய ரோட்டரி சங்கங்களைச் சோ்ந்தவா்கள் பங்கேற்றனா்.
முகாமின் கருத்துரையாளா்களான க.செல்வத்திருமால் மற்றும் பூ.தமிழ்ச்செல்வன் நிகழ்ச்சியைத் தொகுத்து வழங்கி பயிற்சியளித்தனா்.
வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற 2-ஆம் நாள் நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக செய்யாறு சாா் - ஆட்சியா் எல்.அம்பிகா ஜெயின் பங்கேற்று பேசினாா். தொடா்ந்து, முன்னாள் ரோட்டரி ஆளுநா் ராஜன்பாபு, விருட்சம் பள்ளித் தலைவா் முத்துக்குமாா் ஆகியோா் மாணவா்களுடன் சிறப்புரையாற்றினா்.
நிகழ்ச்சியின் பயிற்சி பெற்றவா்களுக்கு செய்யாறு சாா் - ஆட்சியா் எல்.அம்பிகா ஜெயின் மற்றும் விஸ்டம் வித்யாஷ்ரம் சி.பி.எஸ்.இ. பள்ளித் தாளாளா் டிஜிஎம்.விஜயவா்மன் ஆகியோா் சான்றிதழ்களை வழங்கிப் பாராட்டினா்.