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திருவண்ணாமலை

பைக் திருட்டு வழக்கு: 3 பேருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை

செய்யாறு அருகே ரூ.63 ஆயிரத்துடன் பைக்கை திருடிச் சென்ற 3 இளைஞா்களுக்கு 3 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறைத் தண்டனை

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சிறை - பிரதிப் படம்

Updated On :9 ஜூலை 2026, 3:55 am IST

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செய்யாறு அருகே ரூ.63 ஆயிரத்துடன் பைக்கை திருடிச் சென்ற 3 இளைஞா்களுக்கு 3 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறைத் தண்டனை விதித்து செய்யாறு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாறு வட்டம், ஏனாதவாடி கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் விவசாயி உமாபதி(40). இவா் அறுவடை இயந்திரம் வைத்து தொழில் செய்து வருகிறாா். இவா், கடந்தாண்டு ஜூன் 5 -ஆம் தேதி தனது பைக்கில் ரூ.63 ஆயிரத்தை வைத்து விட்டு, வீட்டின் முன் வண்டியை நிறுத்தி வைத்திருந்தாராம். சாவியை எடுக்காமல் பைக்கிலேயே விட்டுச் சென்றாராம். அப்போது அங்கு வந்த 3 போ் பைக்கை திருடிச்சென்றனா்.

இதுகுறித்து மோரணம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தாா். மேலும், திருட்டுச் சம்பவம் தொடா்பாக பில்லாந்தி கிராமத்தை சோ்ந்த விக்னேஷ்(30), தென்கழனி கிராமத்தைச் சோ்ந்த தினேஷ்(22), ராஜேந்திரன்(20) ஆகியோரை போலீஸாா் கைது செய்து வழக்குத் தொடுத்தனா்.

இந்த வழக்கு செய்யாறு குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற இறுதி கட்ட விசாரணையின் போது, விக்னேஷ், தினேஷ், ராஜேந்திரன் ஆகியோருக்கு 3 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறைத் தண்டனையும், தலா ரூ.500 அபராதமும் விதித்து நீதிபதி பாலாஜி தீா்ப்பளித்தாா்.

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