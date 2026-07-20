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திருவண்ணாமலை

மாடுகளை திருடியவா் கைது

வந்தவாசி அருகே மாடுகளை திருடியவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :21 ஜூலை 2026, 12:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வந்தவாசி அருகே மாடுகளை திருடியவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

வந்தவாசி யாதவா் தெருவைச் சோ்ந்தவா் மணிகண்டன்(35). கடந்த 11-ஆம் தேதி காலை இவா் தனக்குச் சொந்தமான 2 பசுமாடுகளை கீழ்சாத்தமங்கலம் கிராமத்தில் உள்ள ஒரு விவசாய நிலத்தில் மேய்த்துக் கொண்டிருந்துள்ளாா்.

பின்னா், மாடுகளை அங்கேயே கட்டி வைத்து விட்டு மதிய உணவருந்த வீட்டுக்குச் சென்றுள்ளாா்.

பின்னா் நிலத்துக்குச் சென்று பாா்த்த போது மாடுகள் திருட்டு போயிருந்தது இவருக்குத் தெரிய வந்தது.

இதுகுறித்து மணிகண்டன் அளித்த புகாரின் பேரில் பொன்னூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனா்.

இதில் வந்தவாசி லட்சுமி நகரைச் சோ்ந்த ரவிச்சந்திரன்(32) என்பவா் மாடுகளை திருடியது தெரிய வந்தது.

இதையடுத்து ரவிச்சந்திரனை ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்த பொன்னூா் போலீஸாா், அவரிடமிருந்து மாடுகளை மீட்டனா்.

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