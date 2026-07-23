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திருவண்ணாமலை

ஆஷாட நவராத்திரி சிறப்பு யாகம்

வந்தவாசியை அடுத்த வெண்குன்றம் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீமஹா வாராஹி அம்மன் பீடத்தில் ஆஷாட நவராத்திரியை ஒட்டி சிறப்பு யாகம் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு நடைபெற்றது.

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வந்தவாசியை அடுத்த வெண்குன்றம் ஸ்ரீமஹா வாராஹி அம்மன் பீடத்தில் நடைபெற்ற சிறப்பு யாகம்.

Updated On :23 ஜூலை 2026, 1:29 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வந்தவாசியை அடுத்த வெண்குன்றம் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீமஹா வாராஹி அம்மன் பீடத்தில் ஆஷாட நவராத்திரியை ஒட்டி சிறப்பு யாகம் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு நடைபெற்றது.

உலக நன்மை வேண்டியும், மழை பெய்ய வேண்டியும்,மந்திரங்கள் முழங்க 108 மூலிகைகள் கொண்டு இந்த யாகம் நடத்தப்பட்டது. இதனைத் தொடா்ந்து அம்மனுக்கு மகா தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது. நிகழ்ச்சியில் திரைப்பட நடிகை நளினி மற்றும் ஸ்ரீமஹா வாராஹி அம்மன் பீட நிா்வாகிகள், பக்தா்கள் பங்கேற்றனா்.

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